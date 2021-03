Martino habló de Raúl Jiménez y Santiago Ormeño previo a convocatoria

Raúl Jiménez, delantero del Wolverhampton de la Liga Premier inglesa, será llamado a la Selección Mexicana, pero no para jugar.

Gerardo Martino, técnico de México, confirmó que el atacante, que se recupera de una fractura en el cráneo sufrida el año pasado, pasará algunos días con el equipo mexicano en su estancia en Cardiff, para el juego ante Gales.

"Raúl Jiménez estará con el grupo en Gales, lo vamos a tener con nosotros y seguramente charlaremos con él y escucharemos cómo se va sintiendo", dijo el 'Tata' en entrevista con W Deportes. "Raúl va ir como fue Guardado la vez pasada, lo pedimos al club y lo vamos a tener", agregó.

Sobre la lista de convocados para los juegos contra Gales y Costa Rica, este último a disputarse en Austria, dijo que tuvo que quitarle algunos jugadores a Jaime Lozano. "Había varios futbolistas nuestros que se iban a quedar con el preolímpico, algunos futbolistas por necesidad de Selección Mayor, tuvieron que estar con nosotros".

Del posible llamado de Santiago Ormeño, delantero de Puebla, dijo: "Tenemos en mente a todos los futbolistas que participan en la liga mexicana y Ormeño es uno de ellos, pero se debe analizar lo que aporta al juego y no por 5 o 6 goles".

Martino indicó que se siente muy a gusto dirigiendo a México. "A nadie nos trae de la oreja a realizar un trabajo, estoy acá porque quiero estar y tenemos el deseo de que cambie, pero no solamente los resultados, desde el juego".