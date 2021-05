Martino no le cierra las puertas a "Chicharito" en la Selección

Javier Hernández no está en la lista de la Selección Mexicana de cara al Final Four y la Copa Oro, a pesar del buen inicio de torneo que ha tenido con el LA Galaxy de la Major League Soccer.

Gerardo Martino, técnico nacional, aclara que esto se debe a que prefirió a otros delanteros, pero dejó de lado profundizar sobre la indisciplina del 2019, que ha marcado el último tramo de la carrera del "Chicharito".

Eso sí, aclaró que las puertas no están cerradas para el goleador histórico de la Selección. Eso dijo.

"No está en esta lista porque optamos por otros delanteros centro. Es verdad no está Javier, pero eso significa que no pueda ser convocado".

El mismo "Chicharito", ha manifestado que se ha sentido un poco relegado del Tricolor, y ante esto, Martino se disculpa: "Nosotros tratamos de ser lo más imparcial posible por todos los jugadores. Si alguien se siente tratado diferente o desplazado, lo lamento. No es la intención".

Eso sí, aclaró que no evidenciará, si algún jugador de la Selección ha cometido alguna indisciplina, y eso lo ha dejado fuera del equipo: "Los conflictos que lo puedan alejar de la selección, no es un tema que vaya a explicar públicamente".

Para no centrar el tema en Hernández, el técnico, aunque aceptó su buen inicio de torneo, quiso destacar lo que han hecho los otros futbolistas mexicanos que militan en la MLS. El comienzo de Javier es inmejorable, se ha destacado por sobre los demás. Pero también Jonathan (Dos Santos) y Efraín (Álvarez) han destacado en un equipo que ha arrancado bien la temporada. Alan (Pulido) en Kansas City, ha jugado bien; pero no sido el comienzo ideal para Rodolfo (Pizarro), sobre todo en el último juego donde fue suplente. Son futbolistas para estar en la Selección, hay que ver cómo se siguen comportando".

En la prelista que dio para el Final Four y Copa Oro, aparece Raúl Jiménez, pero su confirmación dependerá de como cierra la temporada en Inglaterra, con el Wolverhampton. "No llamamos a futbolistas para que se vengan a rehabilitar, sólo fue el caso de Raúl en la última convocatoria, porque debemos de formar parte de ese proceso junto con su club. El caso de Raúl es especial, porque es un futbolista especial".

La llegada del atacante al equipo mexicano, que se recupera de una fractura de cráneo, no es seguro: "Se irá de vacaciones. No tiene demasiado sentido que él participe con nosotros, debe de participar una buena pretemporada. Aunque tenemos expectativas con él, todo depende del que suceda con su equipo... Veremos esta fecha en Inglaterra y el fin de semana...".