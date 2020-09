Martino se "lava las manos" con indisciplinas de Vega y Antuna

Gerardo Martino, entrenador de la Selección Mexicana, se lavó las manos con las indisciplinas de Alexis Vega y Uriel Antuna, del Guadalajara.

Gracias a que los rojiblancos cumplieron sus castigos impuestos por la directiva de las Chivas, el argentino no vio mal llamarles para su microciclo de esta semana, mucho menos para el partido frente a Guatemala, del próximo miércoles y, probablemente, la gira por Europa en octubre.

"Ellos cometieron una equivocación con el reglamento interno que tiene el Guadalajara, que los sancionó y ellos cumplieron la sanción", explicó el timonel del Tricolor.

"Convoqué a futbolistas que jugaron los últimos partidos con Chivas, no convoqué a jugadores [actualmente] sancionados. Creo que debo acompañar la decisión de los clubes en el momento simultáneo. Si los jugadores cumplieron la sanción, empezaron a jugar y tuvieron un rendimiento, yo lo analizo y convoco", añadió.

Pero, ¿si las indisciplinas fueran dentro del Tricolor?

"Si hubiera sido a nivel de Selección hubiéramos tomado cartas en el asunto", indicó el entrenador, quien suma 21 meses al frente del combinado (16 victorias, cero empates y una derrota).

Antuna y Vega fueron sancionados por el Guadalajara, después de que el segundo mencionado subiera videos en sus redes sociales con mariachis y bebidas alcohólicas durante el cumpleaños de su compañero, a dos días de enfrentar al Toluca. Sin embargo, el castigo duró poco y fueron reintegrados al plantel de Víctor Manuel Vucetich.

Martino subrayó la importancia de la disciplina para un seleccionado, al ser ejemplos y seguidos por miles de aficionados.

"Hablamos permanentemente con los futbolistas. No está bien si me saco una foto en una fiesta y el resto de la población está en casa, es un mal mensaje de los futbolistas. Deben entender que son profesionales, hay una sociedad que los ven y deben portarse como tal. Lo hablamos con Uriel y Alexis, quienes saben que cometieron un error y por eso fueron sancionados".