Más de 1.7 mdp llegan indebidamente a manos de técnico de la Conade

Víctor Hugo de Lucio, técnico responsable de deporte convencional de Conade, recibió indebidamente más de 1.7 millones de pesos en 2019 del Fondo para el Deporte para el Alto Rendimiento, un fideicomiso al que sólo pueden acceder atletas, entrenadores o miembros de cuerpos multidisciplinarios, según dos solicitudes de información de la Plataforma Nacional de Transparencia de las que tiene copias EL UNIVERSAL Deportes.

De Lucio recibió un millón 740 mil 849 pesos en tres depósitos.

El primero que recibió fue por 31 mil 330 pesos para solventar "la participación del atleta César Román Rodríguez Hernández (sic) Las Vegas Convention Center Nevada, del 27 al 3 de marzo".

El segundo, de 946 mil 444 pesos "generados de la participación de atletas en el ISSF World Cup Acapulco Guerrero 2019 del 12 al 26 de marzo del 2019", mientras que el tercero fue de 763 mil 75 pesos "por participación de atletas en el Hyundai Archery World Championships-Hertogenbosch, del 8 al 17 de junio de 2019".

De Lucio Ávila—según la solicitud de información— con folio 1113100016919, "cumple funciones en la Subdirección de Calidad para el Deporte" de la Conade, lo que lo convierte en un empleado de ésta y lo hace servidor público.

Los recursos que recibió vienen por parte del Fideicomiso Fodepar, el cual es un fondo exclusivo para atletas, entrenadores y miembros de cuerpos multidisciplinarios, como psicólogos y nutriólogos, según sus reglas de operación. Lo anterior no lo hace elegible para recibir el dinero... Pero lo recibió.

No es la única irregularidad que detectó este diario con De Lucio. También presenta un caso de conflicto de interés, al formar parte de los miembros de la comisión deportiva del Fodepar, los cuáles deciden a quiénes se les da este programa. De Lucio vota, y a la vez se benefició de este fideicomiso.

Este diario buscó al técnico —vía Eduardo Bravo, coordinador de comunicación social de Conade—, pero no hubo una respuesta hasta el cierre de esta edición.