logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RANIA ¡HERMOSA PRINCESA!

Fotogalería

RANIA ¡HERMOSA PRINCESA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Matías Grande busca medalla

Firmó una actuación impecable en los cuartos de final

Por El Universal

Abril 11, 2026 03:00 a.m.
A
Matías Grande busca medalla

PUEBLA.- Con la etiqueta de mejor arquero mexicano en la prueba de recurvo, Matías Grande llegó a la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Puebla cargando tanto expectativas como presión.

El originario de Coahuila, tras un recorrido lleno de altibajos en el circuito de World Archery, encontró en el momento decisivo la serenidad que distingue a los grandes competidores.

Impulsado por la energía de decenas de fanáticos que lo alentaban desde las gradas, Grande dejó atrás a la India y firmó una actuación impecable en los cuartos de final. Con un contundente 6-0 sobre Aldar Tsybikzhapov —quien compitió como atleta neutro e independiente—, el mexicano selló su pase a las semifinales y confirmó que su puntería y temple están listos para desafiar a la élite mundial.

"Estoy muy contento, siento que trabajo para esto. Me hubiera gustado avanzar en los equipos, sabía que era la última oportunidad para ir por las medallas. No hay nada seguro; se debe mantener el enfoque para poder salir con la medalla", mencionó

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Matías disputará la búsqueda de las preseas ante Brady Ellison, de Estados Unidos. Subrayó lo importante que resulta contar con apoyo en las tribunas y aseguró que, pese a ser el número tres del mundo, quiere regalar una alegría a los seguidores.

"Me daban ganas de voltear y festejar con la afición. Sabía que todos querían sacarme; vengo preparado. Iré paso a paso. Ya van varias ocasiones en que me quedo fuera de las medallas en la prueba olímpica y espero que el domingo sea diferente", finalizó.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Italia nombra a Silvio Baldini como interino para próximos amistosos
    Italia nombra a Silvio Baldini como interino para próximos amistosos

    Italia nombra a Silvio Baldini como interino para próximos amistosos

    SLP

    AP

    Tras la eliminación de Italia del Mundial, la federación designa un técnico interino para próximos juegos.

    FIFA añade nuevas categorías de entradas del Mundial
    FIFA añade nuevas categorías de entradas del Mundial

    FIFA añade nuevas categorías de entradas del Mundial

    SLP

    AP

    Los precios máximos para la final del Mundial 2026 subieron a casi 11 mil dólares tras la reapertura de ventas.

    Cervecería regala 500 boletos para partidos del Mundial en México
    Cervecería regala 500 boletos para partidos del Mundial en México

    Cervecería regala 500 boletos para partidos del Mundial en México

    SLP

    AP

    Se otorgarán 35,000 licencias para retransmitir partidos en locales de barrio.

    Real Madrid busca seguir en la pelea por LaLiga
    Real Madrid busca seguir en la pelea por LaLiga

    Real Madrid busca seguir en la pelea por LaLiga

    SLP

    El Universal

    Recibe al Girona FC con la obligación de ganar y recortar distancia con el liderato