CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Matvey Safonov jugó lesionado

Resultó con una fractura en la mano tras su actuación en la tanda de penales

Por AP

Diciembre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Matvey Safonov jugó lesionado

PARÍS.- El portero del Paris Saint-Germain, Matvey Safonov, resultó con una fractura en la mano tras su heroica actuación en la tanda de penales que le dio la victoria en la Copa Intercontinental.

Safonov realizó cuatro paradas consecutivas en los penales mientras el PSG vencía al Flamengo de Brasil 2-1 en la tanda de penales el miércoles, asegurando el primer título global del club. Fue lanzado al aire por sus compañeros durante las celebraciones.

El PSG informó el viernes que Safonov tiene una fractura en su mano izquierda y que "su situación será reevaluada" después de tres o cuatro semanas.

"No puedo explicar nada, es increíble. El jugador no sabe cómo sucedió", comentó el viernes el entrenador Luis Enrique.

Añadió que la explicación más plausible parecía ser que Safonov se lesionó durante la tanda de penales y siguió jugando con la fractura en su mano.

"Saben, pase lo que pase, no puedo ser quebrado", comentó Safonov en un video publicado en la aplicación de redes sociales Telegram, sin abordar directamente lo sucedido.

Safonov, el portero suplente ruso del PSG, no había jugado ni un solo minuto para el equipo hasta que el fichaje de verano Lucas Chevalier sufrió una lesión en el tobillo que lo ha dejado fuera desde su último partido el 29 de noviembre.

Chevalier estuvo en el banquillo contra el Flamengo. 

El próximo partido del PSG es un encuentro de la Copa de Francia el sábado contra el conjunto del Vendee Fontenay de quinta división.

