El argentino Mauro Icardi protagoniza otro escándalo

La relación entre el futbolista argentino Mauro Icardi y la modelo Wanda Nara estuvo rodeada de escándalos desde su concepción. Este jueves, la prensa argentina compartió que la empresaria habría denunciado al jugador del Galatasaray por "atentado y resistencia a la autoridad" así como por violencia de género.

El Diario Olé de Argentina informó que "luego de sufrir la rotura de ligamentos, Icardi decidió volver a la Argentina e instalarse en el departamento del exclusivo edificio Chateau Libertador, que es propiedad de ambos. Esta situación ocurrió mientras Wanda estaba de vacaciones por Brasil con L-Gante. Cuando la empresaria regresó al país y se dirigió al domicilio, se encontró con que Icardi había tomado posesión del lugar. El futbolista del Galatasaray no solo le impidió el acceso, sino que se generó una discusión acalorada en la que se registraron gritos y tensión. Ante esta situación, Wanda optó por retirarse del lugar y se fue a alojar en su casa en Nordelta. A través de su abogada, Ana Rosenfeld, la modelo formalizó dos denuncias contra el delantero: La primera, por "atentado y resistencia a la autoridad" debido a que, según las versiones, el futbolista le impidió a Nara entrar a su propio hogar y se mostró reacio a permitirle el acceso. Y la segunda involucró acusaciones de violencia de género, por lo que las autoridades iniciaron una investigación sobre el caso. Se confirmó que una cámara de seguridad captó los momentos de tensión entre ambos y la policía comenzó a intervenir en el asunto".

Después de que se filtrara en los medios de comunicación la denuncia, la empresaria argentina publicó un comunicado en redes sociales donde dejó que claro que "en atención a los trascendidos sobre supuestos hechos acontecidos el día de ayer en mi hogar, hago saber que he solicitado a la Justicia que los medios se abstengan de mencionar o hacer referencia a mis cinco hijos en relación a situaciones que no han vivido ni vivirán, debiendo abstenerse asimismo de efectuar ninguna referencia a montos de cuota alimentaria de mis hijas menores".