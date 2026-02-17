Max Gutiérrez seguirá en Canel´s

Con la mira puesta en la temporada 2026 de NASCAR México, el piloto Max Gutiérrez confirmó su continuidad dentro del equipo Canel´s Racing/Team GP, organización con la que buscará dar el salto definitivo hacia la conquista del campeonato.

Luego de un año de aprendizaje y adaptación dentro de la escudería patrocinada por Canel´s/Logitech G/Laboratorio Tequis, Gutiérrez logró consolidarse como uno de los protagonistas del serial, alcanzando la fase final de la competencia y mostrando un crecimiento constante carrera tras carrera. Este proceso de evolución le permitió fortalecer su relación con el equipo, mejorar su lectura de carrera y perfeccionar su rendimiento en distintos tipos de circuitos.

De cara al nuevo calendario, que constará de doce rondas, el piloto llega con mayor conocimiento del funcionamiento interno del equipo, del trabajo con los ingenieros y de la dinámica estratégica que exige la categoría. Esta madurez deportiva coloca al campeonato como el objetivo principal para la temporada 2026.

"Emocionado, creo que ha sido la preparación para este año la más exigente. Me he preparado muy bien mental y físicamente. El año pasado no tuvimos las circunstancias para ganar el campeonato, pero venimos este 2026 con todo para dejar fuera esa espinita y buscar el título de la mano de Canel´s/Logitech G/Laboratorio Tequis", expresó el piloto del auto número 23, quien también agradeció la confianza del equipo y sus patrocinadores.

Dentro de la estructura del equipo existe plena confianza en el potencial de Gutiérrez, quien ahora combina experiencia, conocimiento del auto y una base sólida de resultados que lo colocan como un contendiente serio al título.

Con esta continuidad, el equipo dirigido por Ramiro Fidalgo, con el respaldo de Canel´s/Logitech G/Laboratorio Tequis, apuesta por la estabilidad deportiva y por mantener un proyecto competitivo que buscará consolidarse como uno de los más fuertes de la parrilla para la próxima temporada.