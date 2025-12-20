Max Verstappen cambia de número

México.- 2026 será un año con grandes cambios dentro de la Fórmula 1, uno de ellos tiene que ver con el nuevo número de Max Verstappen, quien ya no correrá con el 1 al no poder coronarse en la temporada que recién finalizó.

El piloto neerlandés estuvo compitiendo con el número 1 a lo largo de cuatro temporadas, luego de haber conquistado su primer título mundial mientras corría con el icónico 33.

En este 2025, el león neerlandés llegó al final de la temporada con posibilidades de poder ganar su quinto campeonato del mundo, pero Lando Norris se encargó de sellar su primer cetro de la categoría y de esta forma hacer que Max cambie de número para la siguiente campaña.

El monoplaza del cuatro veces campeón del mundo llevará ahora el número 3.

Desde hace un par de meses, el neerlandés había aclarado que, si no era campeón, no volvería al 33, y ahora explicó la razón detrás de su elección.

"Mi número favorito siempre ha sido el 3, aparte del 1. Ahora podemos cambiar. Será el 3. El 33 siempre estuvo bien, pero prefiero un sólo 3 a dos 3. Siempre he dicho que representaba una doble felicidad, pero claro, ya he tenido suerte en la F1", declaró en una entrevista para Viaplay.

Este número no estaba presente en la parrilla desde que lo utilizaba Daniel Ricciardo, quien salió de la misma tras la temporada 2024, y al no estar presente para el próximo año, el australiano dejó libre el número 3.