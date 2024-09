Reacción de Max Verstappen ante castigo de la FIA en conferencia de prensa

SINGAPUR (AP) — El campeón de la Fórmula Uno Max Verstappen respondió sólo con frases breves en la conferencia de prensa del sábado en aparente protesta contra el castigo de la FIA por decir groserías.

Verstappen apareció en al conferencia de prensa tras quedar entre los primeros tres de la calificación al Gran Premio de Singapur —tras terminar segundo— pero se resistió a contestar.

El viernes, el organismo rector del deporte motor le ordenó a Verstappen "cumplir trabajo de interés público" a discreción de la FIA por usar una grosería para describir su auto en otra conferencia de prensa el jueves.

El presidente de la FIA Mohammed Ben Sulayem había dado a entender que quería reducir la cantidad de groserías en las transmisiones de radio de la F1 y que llevó a un nuevo desacuerdo con los pilotos.

Tras un breve mensaje en el que dijo estar feliz con su segundo lugar en la calificación y en el que le agradeció al equipo de Red Bull, Verstappen mantuvo sus palabras al mínimo y dijo que podría ser multado si hablaba más.

¿Qué cambio el equipo en el auto? "Mucho".

¿Se sentía confiado antes de la carrera del domingo? "Tal vez".

¿Qué pensaba sobre salir junto a su rival por el título Lando Norris? "Lo averiguaré mañana".

Debido a que el conductor tuvo problemas para que respondiera, el holandés clarificó que, "No es contra ustedes, no se preocupen. No quiero que se molesten".

Verstappen sólo mantuvo su silencio en la conferencia de prensa. Antes contestó preguntas a las televisoras y en el pit lane, además de que invitó a los reporteros a cuestionarlo afuera de la conferencia de prensa.

A la pregunta de cuánto tiempo se negará a contestar en eventos de la FIA, indicó: "Respondo, sólo no mucho. Problemas con la voz".

Norris y el siete veces campeón Lewis Hamilton apoyaron a Verstappen. Hamilton también se dijo anteriormente preocupado por la posición de Ben Sulayem.

Tras bromear que Verstappen merecía su castigo por lenguaje soez, Norris agregó: "Es injusto. No estoy de acuerdo con nada de esto".

Hamilton indicó: "Es una burla, para ser honestos. Este es el punto máximo del deporte. Se cometieron errores". También pareció sugerir que Verstappen debería evitar realizar lo que le pidan. "Ciertamente yo no lo haría. Y espero que Max no lo haga".

Hamilton, el único piloto de raza negra en la F1, objeto el jueves los comentarios de Ben Sulayem sobre que la F1 parece "música rap". El presidente de la FIA hizo este comentario al rechazar las groserías de los pilotos en la radio de los equipos durante una entrevista con motorsport.com. Hamilton aseguró que el lenguaje de Ben Sulayem estuvo "estereotipado" y que tuvo "elementos raciales".