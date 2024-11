Verstappen puede ser campeón del mundo en Las Vegas

La distancia entre Max Verstappen (Red Bull Racing) y Lando Norris (McLaren) era muy corta, pero la magistral clase de manejo sobre la lluvia en el Gran Premio de Brasil 2024 le permitió al piloto neerlandés ampliar la ventaja en el campeonato y con esto, ver más cerca que nunca el cuarto título al hilo en la Fórmula 1.

Luego de la carrera en Interlagos, el tres veces monarca de la máxima categoría del automovilismo llegó a 393 puntos, mientras que el joven británico arribó a 331, es decir, 62 unidades lo separan de la cima de la tabla.

Lo sucedido en el Autódromo José Carlos Pace, en Sao Paulo, ha abierto la ventana para que 'Súper Max' pueda coronarse en la carrera callejera de Las Vegas, en los Estados Unidos, que además marca el final de la Gira por América de la F1 en el presente año.

----Fechas y horarios del Gran Premio de Las Vegas 2024

Te compartimos la agenda del Gran Premio de Las Vegas 2024, una competencia disputada en circuito callejero (Strip), que se estrenó el año pasado y que generó muchas expectativas por tratarse de la Ciudad del Pecado.

Jueves 21 de noviembre

Práctica Libre 1 - 22:30 horas

Viernes 22 de noviembre

Práctica Libre 2 - 2:00 horas

Práctica Libre 3 - 22:30 horas

Sábado 23 de noviembre

Clasificación - 2:00 horas

Domingo 24 de noviembre

Carrera - 00:00 horas

*Los horarios son del tiempo del centro de México y la transmisión estará en Fox Sports y la plataforma de F1TV.

¿Cómo marcha el campeonato de pilotos en la F1 de cara al Gran Premio de Las Vegas?

Este es el estatus del campeonato de pilotos en la máxima categoría del automovilismo de cara al GP en Las Vegas, Nevada:

1 Max Verstappen (Red Bull) 393 puntos

2 Lando Norris (McLaren) 331 puntos

3 Charles Leclerc (Ferrari) 307 puntos

4 Oscar Piastri (McLaren) 262 puntos

5 Carlos Sainz (Ferrari) 244 puntos

6 George Russell (Mercedes) 192 puntos

7 Lewis Hamilton (Mercedes) 190 puntos

8 Checo Pérez (Red Bull) 151 puntos

9 Fernando Alonso (Aston Martin) 62 puntos

10 Nico Hulkenberg (Haas) 31 puntos

Checo Pérez durante el Gran Premio de Brasil 2024 - Foto: AP

¿Qué necesita Max Verstappen para ser campeón en el GP de Las Vegas?

La tarea no es sencilla, sobre todo por los problemas que ha tenido Red Bull Racing con el RB20 este año, pero tampoco está tan complejo que Max Verstappen pueda cerrar el Gran Premio de Las Vegas con su cuarto título del mundo.

Para conseguirlo, el neerlandés necesita:

Ganar o culminar la carrera por delante de Lando Norris en los puntos

Ser segundo en el podio y que Lando Norris no gane

Ser tercero, hacer la vuelta rápida y que el ganador no sea Lando Norris

Pero si el título mundial no llega en Estados Unidos, Verstappen aún tiene un colchón importante, pues podría incluso no ganar ninguna de las carreras restantes, pero con la condición de quedar cuarto o mejor posicionado en los siguientes Grandes Premios de la Fórmula 1.