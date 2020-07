Mayoría de juegos de Chivas van en exclusiva

Chivas no resistió. El golpe económico ocasionado por la pandemia del Coronavirus ocasionó una toma de decisiones drásticas y atípicas, donde el cuadro rojiblanco no quedó exento. Hoy, Chivas ha decidido sacrificar a sus aficionados por un bien en común, que es mantener al equipo. Los seguidores rojiblancos no podrán ver al equipo de sus amores en la mayoría de los juegos que dispute el Guadalajara como local a través de televisión abierta y tampoco por medio de Chivas TV, así lo dio a conocer el club a través de un comunicado oficial.

"En Chivas seguimos delineando estrategias que nos permitan encontrar aliados comerciales, editoriales y deportivos siempre con la intención de equilibrar nuestros compromisos más elementales, que son tres y que no pueden vivir uno sin los otros: afición, equipo y recursos económicos.

"En ese círculo virtuoso, la directriz de nuestro Presidente Amaury Vergara ha sido muy clara: darle a nuestra afición la mayor cantidad de alegrías posibles mediante un equipo competitivo y rentable, que forzosamente debe ser sustentado y operado por una base administrativa y económica sólida", mencionó Chivas es su comunicado.

El canal AfIZZIonados, exclusivo de la cablera Izzi (y parte de Televisa), contará con la exclusividad en 7 de 9 partidos que el Guadalajara juegue como local en tierras tapatías, esto durante la fase regular del próximo Guard1anes 2020. Eso sí, una vez en liguilla todo cambiará. Los partidos, como ha venido sucediendo en torneos anteriores, estarían disponibles para televisión abierta. Mientras tanto, en Estados Unidos no hay de que preocuparse, Telemundo llevará a cabo las transmisiones de todos los encuentros del Rebaño como local, tras el anuncio del propio club en sus redes sociales.

"7 Juegos de temporada regular serán en exclusiva por el 'canal a la carta' afizzionados, al cual podrás acceder a través de diferentes plataformas, tanto en televisión satelital (SKY / VETV), como en televisión por cable (izzi), y en otras de streaming (blim tv y afizzionados TV, disponibles para descarga en iOS y Android).

"2 Juegos (J14 vs Atlas y J15 vs Cruz Azul), así como la Liguilla, serán transmitidos por afizzionados y en simultáneo por TV abierta -Canal 5 y/o Las Estrellas, además de TV Azteca-; televisión por cable -TUDN- y también a través de nuestra plataforma institucional en Chivas TV".

Chivas pasó de ofrecerle a sus aficionados 4 alternativas para sintonizarlos a únicamente limitar todo a un solo canal, de una sola cablera. Ahora, en plena pandemia, el chivahermano deberá ahorrar sus centavos para contratar un servicio más, con tal de ver al equipo de sus amores.