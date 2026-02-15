Mazatlán consigue primera victoria en torneo Clausura 2026

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 15 (EL UNIVERSAL).- La "gira del adiós" del Mazatlán parecía que iba a terminar sin puntos a favor, pero los Cañoneros encontraron en Santos Laguna a un peor equipo para cosechar su primera victoria del torneo.

Mazatlán logra remontada y primera victoria en Clausura 2026

La jornada 6 del torneo Clausura cerró su actividad con el duelo entre los peores equipos de la Liga MX. El lugar 16 recibió al último de la tabla de posiciones y con este resultado, lo único que sucedió fue que intercambiaron lugares. Ahora, los Guerreros están en el fondo de la clasificación.

Los dirigidos por Sergio Bueno no sólo ganaron, lo hicieron con remontada incluida. Después de una decisión polémica del árbitro Luis Alfredo García Rodríguez apoyado en el VAR, Lucas Di Yorio (17´) abrió el marcador para Santos Laguna con un gol de penal, para su tercera anotación del campeonato. Sin embargo, el desorden defensivo echó a perder la ventaja de los locales. Antes del final del primer tiempo, Facundo Almada (42´) le ganó la posición a Efraín Orona dentro del área y tras un gran centro de Mauro Zaleta, empató el partido.

Reacciones y desempeño de Santos Laguna en el partido

Al jugador más desequilibrante de Santos, Cristian Dájome, el poste y el travesaño le ahogó el grito de gol en dos ocasiones, una de ellas incluso tomó por sorpresa a un distraído Carlos Rodríguez, quien no vio que un centro del colombiano tenía como destino final su portería.

Y como dice el dicho que los goles que no se anotan en una portería caen en la otra, "Dudú" aprovechó un error grosero de Haret Ortega y asistió a Zaleta (52´) para vencer con un tiro cruzado a Carlos Acevedo. Al final, la afición lagunera se cansó y se expresó contra la directiva y jugadores al grito de "que se vayan todos, que no quede ni uno solo".

Así, los Cañoneros manejaron el reloj y sellaron su primera victoria del campeonato frente a unos Santos que de Guerreros ya no tienen nada.