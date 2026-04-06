Mazatlán FC Femenil juega último partido en El Encanto

CIUDAD DE MÉXICO, abril 6 (EL UNIVERSAL).- Tras la Copa del Mundo de 2026, la

experimentará diversos cambios, entre los que destaca la desaparición de la franquicia de

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. El club será sustituido por Atlante, luego de que este último adquiriera los derechos federativos durante la más reciente junta de dueños.Con ese escenario de cara al, el conjunto morado vivió en las últimas horas una de sus primeras despedidas, protagonizada por el equipo de laFemenil, que disputó de manera oficial suen el Estadio El Encanto.La escuadra sinaloense, ubicada en los últimos lugares de la clasificación, se midió ante elen un encuentro cargado de nostalgia, que tras los 90 minutos concluyó con triunfo visitante por marcador de 0-1.Más allá del resultado adverso y del complicadoque atraviesa la institución, las futbolistas disfrutaron del compromiso y cerraron la jornada con un gesto significativo al tomarse unajunto a suLa emotividad se trasladó también a lasdel club, donde, acompañada de la imagen del equipo, se compartió un mensaje que rápidamente se volvió tendencia: ", creer y luchar con nosotras de principio a fin".