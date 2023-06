Mbappé afirma que no le ha pedido al PSG ser vendido o salir al Real Madrid

ROMA, Italia (EFE).- El futbolista francés Kylian Mbappé insistió este miércoles en su intención de continuar la próxima temporada en el PSG, al que ya le comunicó su negativa a ampliar su contrato hasta 2025, y aseguró que tampoco pidió irse al Real Madrid.



"No he pedido (al PSG) ser vendido o salir al Real Madrid. Solo confirmé que no quiero activar el año extra previsto en el contrato. Nunca hemos hablado de una renovación con el PSG, pero estoy feliz de quedarme aquí la próxima temporada", explicó en una entrevista con 'La Gazzetta dello Sport'.

En medio de la vorágine generada por la noticia de que el buque insignia del conjunto parisino no activará la opción de ampliación de contrato hasta 2025, y mientras en Francia los medios apuntan a que el PSG está más convencido que nunca de una posible venta, Mbappé habló del PSG como un proyecto con "carencias", pese a su manifestada intención de continuar.

"Al más alto nivel, para un competidor como yo, el objetivo es ganar todos los títulos. Sabíamos que había carencias que tarde o temprano acabas pagando. Hay que aprender de los errores de cada temporada para no repetirlos otra vez", explicó.

"Individualmente, por otra parte, llevo unos años manteniéndome a un buen nivel: quiero seguir progresando para mantenerme en lo más alto", añadió.

El campeón del mundo con Francia en 2018 comentó también las diferencias entre su club, en el que "hay problemas" y la selección francesa.

"La selección nacional y el club son situaciones diferentes. En Francia tenemos la suerte de contar con una increíble cantera de talentos, así que cuando un jugador importante lo deja, hay quien puede compensarlo. Esto nos ha permitido dejar atrás la final perdida contra Argentina. Estamos decepcionados, pero tenemos un ciclo de cuatro años por delante: si trabajamos bien podemos hacer grandes cosas en la Eurocopa, en la Liga de Naciones o en el Mundial 2026", señaló.

"En el PSG hay otros problemas de club, es otra cosa", puntualizó.