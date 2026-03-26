Mbappé anota gol en amistoso Francia vs Brasil en Foxborough

FOXBOROUGH, Massachusetts, EE.UU. (AP) — El tráfico en el camino al fogueo de Francia para el Mundial contra Brasil fue un problema. La rodilla de Kylian Mbappé no.

El delantero francés no evidenció secuelas de su lesión en la rodilla izquierda el jueves, cuando se escapó para marcar un gol y darle a Francia una ventaja temprana en camino a una victoria por 2-1 sobre Brasil en un amistoso entre dos de los mejores equipos del mundo.

Mbappé marca gol clave en amistoso Francia vs Brasil

Mbappé se perdió casi un mes por un esguince en la rodilla izquierda con el Real Madrid antes de ingresar como suplente en los últimos dos partidos. El técnico de Francia Didier Deschamps puso de inicio a Mbappé pero lo tuvo con un límite de alrededor de una hora; salió para dar paso a un suplente a los 65 minutos.

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"Tiene muchas ganas, mucho dolor en las piernas", dijo Deschamps. "Más allá de eso — la calidad para marcar la diferencia, siempre la ha tenido".

Frente a una multitud de 66.215 personas que favorecía ampliamente a Brasil, Mbappé y Hugo Ekitike le dieron a Francia una ventaja de 2-0 en el mismo campo donde disputarán su último partido de la fase de grupos del Mundial de este verano, contra Noruega y Erling Haaland.

Bremer recortó la diferencia a los 78 minutos.

El amistoso se desarrolló sin contratiempos evidentes pese a la disputa latente entre la localidad de Foxborough y los organizadores del Mundial por casi 8 millones de dólares en costos de seguridad. Hace dos semanas, las partes alcanzaron un acuerdo en que el comité organizador prometió realizar el pago por adelantado y la ciudad aprobó la licencia de espectáculos que se requería.

Se esperaba que ese fuera el último obstáculo restante para que el mayor evento deportivo del mundo llegara a este suburbio de 20.000 habitantes, enclavado entre Boston y Providence, Rhode Island. Aquí, la población se triplica para los partidos de los Patriots de Nueva Inglaterra.

Para cumplir con los requisitos de la FIFA, un campo de césped ha reemplazado el pasto artificial que se había usado para los Patriots de la NFL y e Revolution de la MLS.

"Buen estadio. Buen campo. Todo estuvo bien para jugar buen fútbol", dijo el técnico italiano de Brasil Carlo Ancelotti. "El ambiente en el estadio fue bueno — muchos aficionados brasileños. Todo estuvo bien, aparte del resultado".

Deschamps dijo que el mayor problema fue el viaje desde Boston, a unos 40 kilómetros. Parte del trayecto consiste en una carretera de cuatro carriles con semáforos, la cual se llenó con decenas de miles de aficionados que trataban de llegar al partido.

"Estoy convencido de que todo estará bien", dijo Deschamps. "Lo más difícil son los traslados que llevan mucho tiempo. ... Una hora y 15 minutos antes de un partido no es fácil".

La multitud fue la segunda más grande en ver un partido de fútbol en el Gillette Stadium, solo detrás de un amistoso de 2007 entre Brasil y México. Estaba salpicada de aficionados con camisetas amarillas de Brasil, con apenas unas pocas banderas francesas ondeando para celebrar el gol de Mbappé.

El comedor de prensa fue más neutral, con madeleines, macarons y eclairs franceses junto a brigadeiro, pudim y mousse de maracuyá brasileños.

También estuvieron presentes el entrenador Joe Mazzulla y jugadores de los Celtics de Boston de la NBA. El alero Jayson Tatum participó en el sorteo de moneda previo al partido junto a la gobernadora de Massachusetts Maura Healey.

Detalles sobre la lesión y desempeño de Mbappé

Mbappé, campeón del Mundial 2018 y ganador de la Bota de Oro 2022, se esguinzó la rodilla izquierda en diciembre pero jugó durante enero antes de estar fuera casi un mes. Dijo el lunes que su lesión había quedado "realmente detrás".

Distintos reportes que decían que el equipo examinó la rodilla equivocada eran falsos, enfatizó Mbappé el miércoles en una conferencia de prensa en Foxborough.

Y lo demostró a los 32 minutos cuando Ousmane Dembélé metió un pase filtrado que no dejó a nadie entre el portero y el segundo mejor goleador en la historia de Francia.

Mbappé la tocó hacia adelante una vez antes de picar por encima del guardameta para poner el 1-0.

Francia tomó una ventaja de 2-0 a los 65 cuando Ekitike, el máximo goleador del Liverpool esta temporada, convirtió un pase de Michael Olise en el área. Mbappé salió para dar paso a un suplente inmediatamente después.

El francés Dayot Upamecano fue expulsado a los 55 por derribar a un jugador con un camino claro hacia el gol —una tarjeta que fue elevada de amarilla a roja tras la revisión de video.

Brasil recortó la diferencia a 2-1 cuando Bremer desvió un centro de Luiz Henrique más allá del alcance del portero francés Mike Maignan.

El partido también incluyó una "pausa de enfriamiento" a mitad de cada tiempo que permitió a los jugadores descansar e hidratarse — aunque la temperatura a inicios de la primavera en Nueva Inglaterra estaba en los 15 Celsius. Tras una ola de calor durante el Mundial de Clubes del año pasado, la FIFA anunció que todos los partidos del Mundial 2026 incluirían la pausa, independientemente de la temperatura en el campo.

A continuación

Brasil jugará contra Croacia el martes en Orlando, Florida, su primer enfrentamiento desde los cuartos de final del Mundial de 2022.

"No hay amistosos para nosotros", dijo el defensor Leo Pereira. "Cada partido es un gran partido, y tenemos que jugarlo como si fuera una final del Mundial".

Francia jugará contra Colombia en Landover, Maryland, el domingo.