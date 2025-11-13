Mbappé y Francia aseguran su boleto a la Copa del Mundo 2026 con una goleada

Dos goles del delantero estelar Kylian Mbappé enviaron el jueves a Francia, dos veces campeona, con destino a la Copa del Mundo de 2026, gracias a una goleada en casa por 4-0 contra Ucrania. En contraste, Cristiano Ronaldo fue expulsado y Portugal tendrá que esperar al menos hasta el domingo para asegurar un boleto mundialista por séptima vez consecutiva después de caer sorpresivamente por 2-0 ante Irlanda en Dublín.

El mediocampista Michael Olise y el delantero suplente Hugo Ekitiké añadieron los otros goles en una segunda mitad dominante de Francia, subcampeona de la Copa del Mundo en 2022.

Mbappé envió tranquilamente el penalti directo al centro del arco para romper el empate a los 55 antes de que Olise se diera la vuelta en el área para anotar el segundo en el Parque de los Príncipes. Mbappé agregó su segundo tanto desde corta distancia y Ekitiké abultó luego el marcador.

Tarjeta roja a Crostoamp, Portugal aún no está en la fiesta

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Portugal recibirá a Armenia en el último partido de la eliminatoria el domingo, a la misma hora en que Hungría sea anfitriona de Irlanda.

Portugal encabeza el Grupo F con 10 puntos, dos por delante de Hungría. Irlanda es tercera con siete puntos.

El exastro del Real Madrid fue expulsado por dar un codazo al defensa irlandés Dara O´Shea a los 60, complicando la misión portuguesa de remontar el partido. El árbitro desenfundó una tarjeta amarilla pero minutos después la cambió por roja al revisarse el video.

Cristiano se arriesga a una sanción de dos partidos que lo dejaría fuera del primer duelo mundialista, si Portugal clasifica.

Troy Parrott puso a los anfitriones adelante con un cabezazo a corta distancia tras un tiro de esquina a los 17 minutos de un duelo que Portugal dominaba.

En otra oportunidad para Irlanda, Chiedozie Ogbene golpeó el poste en un contraataque en medio de la presión portuguesa antes de que Parrott añadiera su segunda anotación en el último minuto a poco del descanso, venciendo a Diogo Costa con un tiro raso desde dentro del área en el Aviva Stadium.

Doblete de Haaland

Erling Haaland anotó dos veces por Noruega, que se acercó aún más a la clasificación para la Copa del Mundo por primera vez desde 1998 al aplastar a Estonia por 4-1 en Oslo.

La victoria prácticamente asegura un lugar para los goleadores noruegos en el torneo del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.