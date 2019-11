Me ha dolido mucho lo del amaño de partidos: Javier Aguirre

Javier Aguirre, técnico del Leganés, estuvo en el popular programa español "El Chiringuito", donde habló de todo un poco.

"El Vasco" confesó que le ha dolido mucho las sospechas que hay sobre él por amaño de partido, también que no va a poder cumplir su sueño: dirigir en la Premier de Inglaterra y que algunos de sus jugadores fumaban en el vestuario, como Nery Castillo.

La sentencia. Sobre el juicio por amaño de partidos que hay sobre él, de cuando dirigía al Zaragoza, dijo: "Estoy listo para sentencia. Me ha dolido todo esto, mucho. Estaba trabajando en Japón cuando ocurrió esto, pero finalmente ya va a terminar, pase lo que pase".

Lo que más le pesa "es Silvia (su esposa) y mis hijo. Tengo la conciencia tranquila. Hay tantas cosas en que te ves atrapado, en medio de un juego cruzado que no sabes que perteneces... El equipo que me llamaba me preguntaba cómo está aquello, como está. Por fin, espero que termine".

No siente que la prensa lo haya dañado por esto: "He visto al principio poco rigor en una investigación real... El calificativo fácil, pero eso está fuera de mi alcance... No puedo hacer mucho más... en estas redes sociales se hace muy fácil dar su opinión a todos, pero detrás hay familia, gente, por ellos, mi mujer y mis hijos y los que vienen, yo siempre con la misma conducta".

Su sueño. Parece que no podrá cumplir su sueño, de dirigir en La Primer League: "Me hubiera gustado. Tengo 12 años en España y me ha pasado de todo... Cuando llegué al Atlético de Madrid me decían que había que llegar a Europa, y lo hicimos, en Osasuna fue la permanencia y logramos ir a Europa, Zaragoza, Espanyol, fue salvar, me ha ido bien en España".

Pero le falta La Premier: "Cuando tuve una oferta del West Bronwich Albion, le dije a mi mujer y a mi segundo, Alfredo Tena, y concluí que no era lo mejor, no era manera de irme, la gente en el Espanyol me trató de maravilla, formamos una familia y no me fui, dejé pasar ese tren... Terminé bien con el Espanyol, pero al siguiente torneo que me bajan el sueldo y me fui. Pero mi sueño era irme a la Premier y no se cumplió".

El celular con los jugadores. Una de las claves que ha tenido para que le vaya bien en los equipos, es tener buena relación y disciplina con los jugadores: "Tengo que prohibir los móviles (celulares). Están en la comida y con el cacharro ahí, pero en todos lados es igual, México. En mis equipos no hay móvil en el vestuario, la comida. Qué hablen de futbol, si conoces al árbitro...".

Los que fumaban. En sus años como técnico, ha visto de todo, pero también la evolución de los jugadores. "En España antes no eran tan profesionales, muchos fumaban en el vestuario, En México tenía a uno, Nery Castillo, fumaba el medio tiempo, decía que era por cábala".

Hoy, Aguirre que el jugador que más le gusta es Kylian Mbappé. Neymar no. "El cabrón de Neymar me metió cuatro goles. Japón 0-4 Brasil: le daban de besos mis jugadores, casi le pedían autógrafos, todos le hacían reverencia... uta madre. Mbappé es muy buen jugador, el que más me gusta, rapidito, tiene clase, gol atrevido".