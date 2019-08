Me vale que no le tengan confianza a Óscar Jiménez: Miguel Herrera

Óscar Jiménez está listo para su primer partido de Liga MX como jugador del América, de acuerdo con Miguel Herrera.

El portero hará su debut este sábado frente al Tijuana, en el Estadio Azteca, después de esperar dos años y medio, sentado en el banquillo de suplentes, a la sombra de Agustín Marchesín.

"Óscar sabe lo que significa pertenecer a este club", explicó el entrenador de las Águilas, quien negó haber tenido una charla con el guardameta previo al cotejo, a pesar de la salida de Agustín Marchesín al Porto.

"Acá están preparados todos, no tengo que ir a hablar con alguno para avisarle que jugará. Si no se hubiera ido Marche y decido alinearlo, debería de estar igual de preparado".

Jiménez tendrá la responsabilidad de resguardar los tres palos del América, en lo que la directiva contrata a un nuevo elemento en esa posición. Por lo pronto, el chihuahuense, de 30 años de edad, se enfocará en demostrarle a su técnico y a la afición que tiene la capacidad de ganarse más minutos en la cancha.

"Sabe más que nunca que tiene una oportunidad para convertirse en el titular del equipo", comentó "El Piojo".

Jiménez llegó a Coapa en 2017 y mañana, por primera vez con la playera azulcrema, jugará en Liga. A Herrera no le preocupa la irregularidad del portero o el bagaje que carga en otros equipos. En más de dos años con el club, el arquero solamente suma ocho cotejos de la Copa MX y uno en la Liga de Campeones de la Concacaf. En eso cotejos, el portero recibió la misma cantidad de goles.

Con los Jaguares, Óscar disputó 75 partidos y recibió 114 tantos (sólo en 13 duelos logró mantener su portería intacta).

"A mí, la verdad, me vale que no le tengan confianza desde afuera. Nosotros, dentro del club, le tenemos mucha", subrayó Herrera.

En el equipo femenil, las Águilas sufrieron algo similar. Cecilia Santiago emigró al PSV Eindhoven y dejó vacío el arco azulcrema. El estratega Leonardo Cuellar decidió darle la confianza a la entonces suplente, Jaidy Gutiérrez, y la convirtió en la estelar.

"En esa posición, hay un o una titular que se manifiesta en cada semana. [...] desde luego, el número dos debe de tener mucha paciencia", comentó el timonel.

Toda esa paciencia de Jiménez terminará por la tarde de mañana porque llegó su momento para demostrar y, en caso de tener un buen papel, competir con su homólogo que sea contratado.