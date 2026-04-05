Mejía se corona en el San Luis Open 2026

El colombiano Nicolás Mejía se proclamó campeón del San Luis Tennis Open 2026, tras imponerse en la gran final al australiano James Duckworth con parciales de 7-6 (6) y 6-2, en un duelo que cumplió con las expectativas y se extendió por 2 horas y 13 minutos.

En una final con tintes internacionales, Australia frente a Colombia, el público potosino se volcó en apoyo al tenista latinoamericano, quien respondió con un desempeño sólido y dominante para conquistar su cuarto título en el circuito Challenger a sus 26 años.

Desde el inicio, Mejía mostró determinación al romper el servicio de Duckworth en los primeros juegos del partido, aunque el australiano reaccionó para igualar el marcador 5-5, obligando a definir el primer set en tie break. Ahí, el colombiano fue más efectivo, logrando tres mini quiebres y respaldándose en un alto porcentaje de puntos ganados con su primer servicio.

Para el segundo set, Mejía tomó completo control del encuentro, quebrando el saque de su rival en los primeros juegos y reduciendo significativamente los errores no forzados. Su dominio fue evidente tanto en el servicio como en la devolución, lo que le permitió cerrar el partido con autoridad.

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Este enfrentamiento representó el segundo choque entre ambos tenistas, repitiéndose el triunfo del colombiano, quien ya había superado a Duckworth en 2023 en la Ciudad de México.

"Este es un lugar muy especial para mí. Es el primer Challenger que jugué gracias a un wildcard...", expresó Mejía, visiblemente emocionado, antes de celebrar junto a su madre presente en el estadio.

Con este resultado, Nicolás Mejía reafirma su crecimiento en el circuito profesional y se perfila para escalar posiciones en el ranking ATP, consolidándose como una de las figuras latinoamericanas más destacadas del momento del tenis mundial.