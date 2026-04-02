Mejoró su posición mundial el Tricolor

CIUDAD DE MÉXICO.- La Selección Mexicana dio un paso importante en la clasificación mundial de la FIFA correspondiente a abril de 2026, tras mejorar su posición y consolidarse como el mejor equipo de la Concacaf.

Luego de empatar ante Portugal y Bélgica durante la reciente Fecha FIFA de marzo, el conjunto nacional subió al lugar 15 del ranking.

El equipo dirigido por Javier Aguirre dejó atrás el puesto 16 que ocupaba previamente luego de los partidos que sostuvo en la Fecha FIFA de marzo ante escuadras europeas.

Estos resultados también le permitieron posicionarse como el cuarto mejor equipo del continente americano, solo por detrás de potencias como Argentina, Brasil y Colombia.

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En contraste, Estados Unidos vivió una jornada complicada. Las derrotas frente a Bélgica por 5-2 y ante Portugal por 2-0 provocaron su descenso al puesto 16, lo que genera inquietud entre sus aficionados a poco tiempo del inicio de la Copa del Mundo de 2026, que se celebrará en Norteamérica.

En la parte alta del ranking, Francia tomó el liderato tras escalar dos posiciones.

El equipo encabezado por Kylian Mbappé superó a España, que descendió al segundo puesto, y a Argentina, que ahora se ubica en el tercer lugar con Lionel Messi como referente. Los franceses no ocupaban la cima desde 2018, año en que conquistaron el título mundial.

Otros movimientos destacados incluyen el ascenso de Portugal al quinto lugar y el ligero retroceso de Brasil al sexto sitio. Italia, pese a no clasificar al Mundial, subió al puesto 12, mientras que Colombia también mejoró su posición al colocarse en el lugar 13.

La próxima actualización se publicará el 10 de junio, un día antes del arranque del torneo, donde México buscará competir al máximo nivel en casa.