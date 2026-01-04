Memo Ochoa se luce con atajada

Guillermo Ochoa, guardameta mexicano de 40 años, comenzó el 2026 con el pie derecho luego de que evitó el empate de su equipo, el AEL Limassol quien derrotó por la mínima al Ethnikos Achnas en la Jornada 16 de la Primera División de Chipre y en gran parte se debió a la gran actuación que se mandó el cancerbero.

Las atajadas estuvieron a la orden del día para el mexicano, pero hubo una en particular que hasta el propio Memo Ochoa presumió en sus redes sociales que terminó siendo un mano a mano contra Breno de Almeida al minuto 62 donde este se enfiló al arco del guardameta y disparó al borde del área, pero se lució con una desviada a una mano.

El Dasaki Stadium fue el escenario para este compromiso entre el Ethnikos Achnas y el AEL Limassol donde ambos conjuntos no se hicieron daño durante la primera mitad; el mexicano tuvo participación, pero se mantuvo seguro ante cualquier intervención de los locales que no prosperó a más en el marcador.

Para la segunda mitad, el Ethnikos Achnas se creció en el partido y exigió más al grado de que al 47´ se fue al frente en el marcador, pero el VAR terminó por echar abajo el tanto del equipo local. Con el marcador en ceros, el resultado se inclinó para cualquiera y fue el AEL Limassol quien aprovechó de la mano de Zakaria Sarjo Sawo para meter el único tanto del compromiso.

La situación se tornó más difícil para el Ethnikos Achnas luego de la expulsión por doble amarilla del ghanés Richard Ofori y esto hizo que el equipo de Memo Ochoa se animara a ir más hacia el frente por la superioridad numérica. En los minutos finales, se señaló un penal para el AEL Limassol, pero el VAR frenó esta sanción por un offside previo a la jugada.

OCHOA BUSCA

MINUTOS PARA SER CONVOCADO

El experimentado guardameta se mantiene fijo con su equipo y cumpliendo las exigencias de Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, que le pidió tener más actividad en algún club para que pueda ser visto y estar a la expectativa de ser llamado para la próxima Copa del Mundo 2026, la cual podría convertirse en su sexta participación.