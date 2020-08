Memo Vázquez afirma que al Atlético de San Luis le faltó suerte para ganar

Guillermo Vázquez, entrenador del Atlético San Luis del fútbol mexicano, aseguró este domingo, luego del empate a uno de su equipo ante el Atlas, que a sus dirigidos les faltó suerte para marcar el gol del triunfo.



"Nos faltó tener control del partido, decidir mejor frente al arco, faltó suerte porque insistimos, pero no contamos con esa fortuna para anotar el gol del triunfo; vamos a seguir trabajando", explicó el timonel mexicano al final del partido.



Guillermo Vázquez señaló que durante el primer tiempo su equipo dio ventajas que les complicaron el cotejo.



"No podemos regalar situaciones sencillas que nosotros mismos nos complicamos. Pensamos que para ganar nos falta un poco más, porque en el primer tiempo dimos muchas ventajas, cometimos muchas faltas y afortunadamente pudimos empatar", subrayó el estratega en videoconferencia.



Vázquez también destacó las virtudes de su escuadra para reaccionar al gol que recibieron al minuto 19 de partido.



"De repente mostramos cosas importantes, jugamos prácticos, luchamos, peleamos y eso nos ayudó a empatar antes de ir al descanso; pero no tenemos que desesperarnos para llegar a mostrar nuestro mejor fútbol, creo que vamos en buen camino".



El técnico del San Luis, franquicia del Atlético de Madrid de la liga española en México, aseveró que le gustó la lucha de su equipo, pero con eso no alcanza para ganar.



"Destaco la lucha de este equipo en cada minuto y hasta el final, pero no es suficiente, tenemos que mejorar en muchos aspectos si queremos sumar victorias y pelear por mejorar posiciones en la tabla", agregó.



Guillermo Vázquez señaló a la línea defensiva de su equipo como el sector que más debe ajustar.



"Tenemos que mejorar en la marca, ser más sólidos, no cometer faltas y no regalar el balón; no podemos complicarnos en cosas sencillas. A la hora de atacar no podemos perdonar las oportunidades que se nos presenten, todo eso lo tenemos que resolver", aceptó.



El empate mantuvo al Atlético San Luis en la posición 14 del torneo con dos unidades, Atlas es decimosexto con un punto.



En la fecha cuatro del Apertura 2020, Atlético San Luis visitará a Xolos de Tijuana el miércoles 12 de agosto, mientras que Atlas recibirá al Toluca el jueves 13.