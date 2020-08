Memo Vázquez espera a un Atlas competitivo

A pesar de que ya sumó en el Guardianes 2020 y de que su próximo rival parece no tener rumbo, el Atlético de San Luis anticipa un encuentro parejo contra el Atlas.

De acuerdo con Guillermo Vázquez, director técnico de los potosinos, el amargo momento que atraviesan los rojinegros no dista del propio y, si lo hiciera, sería un aliciente para que los dirigidos por Rafael Puente del Río compitan con mayor bravura.

"El Atlas es un equipo peligroso, yo respeto a cualquier rival. Ellos querrán salir de esa situación, igual que nosotros; me imagino que será un partido fuertemente disputado", presagió el estratega.

El Atlético de San Luis comenzó el actual certamen con un empate a uno frente a los Bravos de Juárez y luego cayó 3-2 ante el Toluca, marcadores que Memo Vázquez lamentó sin deslindarse de la urgencia de ganar.

"La presión siempre existe. Los resultados no son los que habíamos pensado y duele, pero tenemos que trabajar. Ojalá que este siguiente partido lo consigamos; tres puntos es lo que buscaremos", advirtió.

Entre sus conclusiones de los dos duelos más recientes, el campeón con los Pumas en el Clausura 2011 destacó la fragilidad de su defensa, misma que se ha visto reflejada en las cuatro anotaciones encajadas y en la que ya trabaja para no padecer frente a los Zorros este domingo.

"Nos hicieron goles muy sencillos, así que tenemos que mejorar, que el equipo se defienda mejor y, con base en eso, vendrán los resultados, esto lleva su tiempo. Los muchachos lo hacen bien durante la semana; ahora, hay que hacerlo bien en el partido", finalizó.