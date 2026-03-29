Mensaje de Martinoli a jugadores naturalizados en selección mexicana

CIUDAD DE

, marzo 29 (EL UNIVERSAL).-

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afrontó la noche de este sábado su última gran prueba en la cancha delante, en un encuentro con pocas emociones que terminó igualado sin goles (0-0).Más allá del, que provocó lade la afición mexicana en las gradas, fueron losquienes llevaron el mayor protagonismo sobre el terreno de juego, incluso pese a la gran cantidad de modificaciones realizadas a lo largo del partido.Uno de los elementos más destacados fue. El mediocampista delfue clave en la, adueñándose del ritmo del encuentro y convirtiéndose en el hombre de referencia de su selección, que estuvo cerca de abrir el marcador.Precisamente un comentario sobre el futbolista portugués fue el que desató la furia dedurante la transmisión de "". El narrador se mostró incrédulo ante la comparación quehizo entrey Julián Quiñones.Fiel a su estilo frontal,rechazó por completo ese escenario y aprovechó para lanzar un dardo hacia losdel Tricolor, asegurando que, bajo su punto de vista, no marcan diferencia dentro de la"Que no me venga a decir que Quiñones es. Al naturalizar es para que haga la diferencia rotunda, los naturalizados que tenemos no existen, pero hace años", mencionó.