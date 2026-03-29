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Mensaje de Martinoli a jugadores naturalizados en selección mexicana

Christian Martinoli cuestionó el impacto de los jugadores naturalizados en la selección mexicana tras el partido contra Portugal.

Por El Universal

Marzo 29, 2026 03:29 p.m.
A
Mensaje de Martinoli a jugadores naturalizados en selección mexicana

CIUDAD DE

MÉXICO
, marzo 29 (EL UNIVERSAL).- México

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afrontó la noche de este sábado su última gran prueba en la cancha del Estadio Banorte ante Portugal, en un encuentro con pocas emociones que terminó igualado sin goles (0-0).
Más allá del resultado, que provocó la molestia de la afición mexicana en las gradas, fueron los jugadores lusos quienes llevaron el mayor protagonismo sobre el terreno de juego, incluso pese a la gran cantidad de modificaciones realizadas a lo largo del partido.
Uno de los elementos más destacados fue Vitinha. El mediocampista del París Saint-Germain fue clave en la segunda mitad, adueñándose del ritmo del encuentro y convirtiéndose en el hombre de referencia de su selección, que estuvo cerca de abrir el marcador.
Precisamente un comentario sobre el futbolista portugués fue el que desató la furia de Christian Martinoli durante la transmisión de "TV Azteca". El narrador se mostró incrédulo ante la comparación que Luis García hizo entre Vitinha y Julián Quiñones.
Fiel a su estilo frontal, Martinoli rechazó por completo ese escenario y aprovechó para lanzar un dardo hacia los jugadores naturalizados del Tricolor, asegurando que, bajo su punto de vista, no marcan diferencia dentro de la Selección Mexicana.
"Que no me venga a decir que Quiñones es Vitinha. Al naturalizar es para que haga la diferencia rotunda, los naturalizados que tenemos no existen, pero hace años", mencionó.

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