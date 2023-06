Merecido reconocimiento a delegación de gimnasia

Las y los gimnastas potosinos lograron obtener un total de seis medallas y un reconocimiento durante los Juegos Nacionales CONADE 2023, estas competencias se realizaron en el estado de Jalisco.

Este lunes 19 se celebraron las últimas finales por aparatos, en las cuales Maia Carolina Abascal Rodríguez resultó poseedora de la medalla de bronce en Viga de Equilibrio.

Además, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte entregó la presea que reconoce a San Luis Potosí como la entidad que ocupó el tercer lugar en la suma de medallas.

El recuento de premios ganados es el siguiente: Maia Carolina Abascal Rodríguez terminó con 3 preseas; oro en salto, bronce en viga y bronce en All Around. Gabriela Mendoza De Ávila sumó dos medallas de plata, en barras y All Around; mientras que Christian David Zavala consiguió bronce en arzones.