Messi anota dos goles y lidera triunfo de Inter Miami
El argentino nacionalizado mexicano Germán Berterame anotó por segundo partido consecutivo en la MLS con Inter Miami.
COMMERCE CITY, Colorado, EE.UU. (AP) — Lionel Messi anotó dos goles, el argentino nacionalizado mexicano Germán Berterame marcó por segundo partido consecutivo y el Inter Miami venció el sábado 3-2 a los Colorado Rapids para ampliar a siete partidos su racha sin perder.
Lionel Messi y su impacto decisivo en el partido
Messi, quien abrió el marcador al convertir un penal a los 13 minutos, anotó el gol de la ventaja al 79. Colorado perdió el balón a la mitad de cancha, Messi recortó cerca de la esquina derecha del área y sacó un disparo ascendente que se coló entre dos defensores y entró pegado al segundo palo.
Messi suma siete goles esta temporada, empatado con Sam Surridge y Petar Musa como la mayor cantidad en la MLS.
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Detalles del partido y desempeño de jugadores clave
Miami no ha perdido desde una derrota 3-0 ante Los Angeles FC en el partido inaugural de la temporada.
A Yannick Bright le mostraron una tarjeta roja directa al 87 y Miami jugó con un hombre menos el resto del encuentro.
Los Rapids habían ganado dos partidos seguidos y tres de sus últimos cuatro.
Josh Atencio le cometió un penal a Bright y Messi convirtió desde los once pasos para abrir el marcador.
Mateo Silvetti envió un centro bombeado al segundo palo para que Berterame rematara para el 2-0 en el quinto minuto del tiempo añadido del primer tiempo.
Berterame fue titular por primera vez en su carrera y anotó su primer gol en la MLS en su partido anterior, un empate 2-2 con los New York Red Bulls.
Rafael Navarro anotó al 58 para los Rapids. El delantero brasileño de 26 años marcó dos goles en una victoria 6-2 sobre Houston en su partido anterior y suma seis goles esta temporada.
Darren Yapi suplió a Hamzat Ojediran e instantes después, anotó al contraataque para poner el 2-2 a los 62 minutos.
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