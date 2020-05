Messi, ansioso por volver a competir

Lionel Messi, astro del Barcelona, admitió que está más que ansioso en volver a más canchas,volver a competir. El argentino aceptó que, "tengo muchas ganas de estar en competencia, estoy ansioso de estar en la cancha".

Indicó que no es momento para lamentarse de todo lo que pasó por culpa de la pandemia del coronavirus. "No podemos detenernos en lo que vamos a dejar atrás este año, es mejor mirar hacia el futuro. Volver a la rutina diaria de entrenamientos, ver a los compañeros de equipo, jugar los primeros partidos. Estoy seguro de que al principio será extraño, pero estoy ansioso por volver a competir de nuevo".

Es muy importante, estar de nuevo junto a sus compañeros de equipo. "Ahora más que nunca, es importante estar en contacto con el equipo. De vez en cuando nos hemos juntado virtualmente para hablar y vernos. Y he hablado cada día con muchos otros".

Messi aceptó todo lo que tuvo que posponerse: "La Copa iba a ser una gran ocasión para mí este año y estaba extremadamente emocionado de competir en ella de nuevo. Fue duro cuando supe que sería pospuesta, pero lo entendí completamente".