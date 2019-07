Messi explota contra arbitraje y señala corrupción en Copa América

Lionel Messi volvió a levantar la voz en contra de los fallos arbitrales que se vivieron en la Copa América.

Pero el astro fue más allá: "No tenemos que ser parte de esta corrupción", al explicar el por qué se negó a salir por la medalla de tercer lugar.

"Siempre digo la verdad y soy honesto, eso es lo que me deja tranquilo, si lo que dije antes (en las semifinales), nos pasó factura, ahí quedó, y siento que eso fue lo que pasó", dijo en la zona mixta señalando que su expulsión fue exagerada: "Con una tarjeta amarilla quedaba, pero ya ven... fue la consecuencia".

Y por estar harto del trato que tuvo Argentina en esta Copa, fue por lo que Messi no salió a recibir el premio por haber ganado el tercer lugar de la competencia: "Fue por todo... un poco, nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción, de esta falta de respeto de toda la Copa hacia la Argentina. Estábamos para más. La corrupción, los árbitros y todo eso no permite que la gente participe del futbol, del show y lo arruine un poco".

Remató, alertando a Perú en la final contra Brasil: "No hay dudas, está todo armado para (que gane) Brasil. Ojalá que el VAR y el árbitro no influyan en la final y que Perú pueda competir lealmente".