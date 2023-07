Messi vale más que siete clubes de la Liga MX

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 19 (EL UNIVERSAL).- Considerada durante muchos años una Liga de "jubilación" para varias estrellas del futbol mundial, la Major League Soccer (MLS) ha hecho un esfuerzo para ya no contratar a figuras que se acercan al ocaso de sus carreras, sino a algunas en ciernes o que están en plenitud.

Es cierto que Lionel Messi -con 36 años- empieza a acercarse a la parte final de su odisea futbolística, pero el estatus de leyenda debe permitirle marcar diferencia con el Inter Miami... Y la Leagues Cup será su primera prueba, torneo en el que él está mejor tasado que siete clubes que militan en la Liga MX.

Según el sitio Transfermarkt, especializado en otorgar valor a los futbolistas, la Pulga está tasada en 45.2 millones de dólares, cifra superior a la otorgada a todo el plantel del Mazatlán FC (41.3 mdd), los Xoloitzcuintles de Tijuana (39.8), el Atlético de San Luis (39.7), el Necaxa (37.8), el Puebla (31), el FC Juárez (30.3) y el Querétaro (30).

Los Pumas se quedaron a nada de integrar esta lista, ya que el valor otorgado a la plantilla que dirige Antonio Mohamed es de 45.9 millones de dólares, apenas 700 mil más que a Messi.

Porque, de cara a la Leagues Cup frente a la Liga MX, la MLS puede presumir que tiene a los futbolistas con mejor valor en el evento.

Messi es el primero. Le siguen Thiago Almada, volante argentino del Atlanta United (25.8 millones de dólares); Talles Magno, extremo brasileño del New York City FC (19.4 mdd); Sebastián Driussi, volante argentino del Austin FC (19.4); y Valentín Castellanos, goleador del New York City FC (también con 19.4).

De hecho, los 10 futbolistas mejor tasados en la Leagues Cup pertenecen a equipos que militan en la Liga estadounidense.

Para encontrar al primero que juega en México hay que ir hasta el sitio 11, donde se encuentran Julián Quiñones (delantero colombiano del América) y Fernando Gorriarán (volante uruguayo de los Tigres), cada uno valuado en 11.6 millones de billetes verdes.

Eso sí, el valor de Messi en solitario también es superior al de media docena de planteles en la MLS, incluido el Dynamo de Houston, con Héctor Herrera.