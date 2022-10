Messi y Cristiano, ausentes del top 3 del Balón de Oro en 14 años

A-AA+

Esta edición del Balón de Oro fue histórica. Más allá de ver a Karim Benzema levantar el trofeo para un francés desde que lo hiciera Zinedine Zidane, sino porque significó el fin de una era. Por primera vez desde 2008, ni Messi ni Cristiano Ronaldo integraron el top 3 de los mejores jugadores del mundo.

Este año, el podio en la ceremonia que elige a los mejores futbolistas del mundo lo integraron Karim Benzema, Sadio Mané y Kevin de Bruyne.

A continuación, los últimos 14 años del balón de oro.

2022: Karim Benzema, Sadio Mané, Kevin de Bruyne

2021: Lionel Messi, Robert Lewandowski, Jorginho

2020: no se entregó por la pandemia del Covid-19

2019: Lionel Messi, Virgil van Dijk, Cristiano Ronaldo

2018: Luka Modric, Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann

2017: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar

2016: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Antoine Griezmann

2015: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar

2014: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Manuel Neuer

2013: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Franck Ribery

2012: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Andrés Iniesta

2011: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Xavi Hernández

2010: Lionel Messi, Andrés Iniesta, Xavi Hernández

2009: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Xavi Hernández

2008: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Fernando Torres

La temporada pasada del 10 argentino no fue la mejor con el PSG, incluyendo la decepcionante eliminación en Champions League frente al Real Madrid, y Ronaldo no ha encontrado la forma de volver a su mejor nivel en el Manchester United.

Actualmente, "la Pulga" tiene 10 partidos jugados, cinco goles y siete asistencias en la Ligue 1 mientras marcó 2 goles en 3 partidos de Champions. Por el otro lado, Cristiano apenas metió 1 gol en 8 juegos de Premier League mientras aportó 1 gol y 1 asistencia en 4 partidos de la Europa League.