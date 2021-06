México el único país latinoamericano con 4 golfistas en Tokio 2020

Los cuatro golfistas que representarán a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se reunieron virtualmente y prometieron la mejor actuación posible para regresar con medallas en el cuello.

Gaby López, María Fassi, Abraham Ancer y Carlos Ortiz estarán en el Kasumigaseki Country Club, en busca de la presea.

"Ser el único país latinoamericano con cuatro jugadores habla mucho del golf mexicano y hacia dónde vamos", comentó Ancer, nacido en McAllen pero con toda su infancia y temprana adolescencia vivida en Reynosa.

"El campo te permite oportunidad porque son menos jugadores, pero debemos tener nuestro mejor golf para traer medalla. Carlos, Gaby, María y yo vamos muy emocionados e ilusionados. Será un honor representar a México y no veo que sea algo inalcanzable", añadió.

Los hombres jugarán la primera semana de Tokio 2020 (del 29 de julio al 1 de agosto), mientras que las mujeres lo harán en la segunda (del 4 al 7 de agosto). Ancer se presentará como el décimo golfista mejor ubicado en el ranking olímpico y Ortiz en el 22.

"Siempre que representas a tu país, es algo especial. Siempre tienes una motivación extra, porque no solo juegas por ti sino por todo un país. Queremos poner el nombre de México en lo más alto", subrayó Charlie.

En la rama femenil, López tiene la experiencia de haber jugado en Río de Janeiro 2016 y será la abanderada nacional para la ceremonia de apertura. La capitalina reconoció que prefiere colgarse alguna medalla este verano que ganar un Major en la LPGA.

Y Fassi, en su segundo año como golfista profesional, enfatizó que no es imposible que los cuatro puedan subirse a los podios en los Olímpicos.

"Como lo hemos escuchado, el crecimiento del golf mexicano en los últimos años, todos inspirados por Lorena Ochoa y lo que hizo por este deporte en el país. Creo que el golf nacional pasa por un momento positivo, por ambas ramas", dijo la hidalguense.