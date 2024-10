Logro de Dafne Quintero en copa del mundo de tiro con arco

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 19 (EL UNIVERSAL).- México ocupó un lugar en el podio de la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco, gracias a Dafne Quintero, quien se quedó con el tercer puesto del certamen en la modalidad de arco compuesto.

Quintero venció 146-145 a la también mexicana Andrea Becerra en un duelo en el que ambas estuvieron muy iguales en sus tiros, Dafne reconoció que aunque no logró el resultado que buscaba, se queda tranquila por ser la tercera mejor arquera del circuito.

"Mi objetivo era superar el tercer lugar, pero que mejor que repetirlo con una gran atleta que pese a ser rivales estamos muy felices una por la otra", expresó.

Dafne tomó ventaja en el primer set. Conforme avanzaron los disparos Andrea, logró igualarla en el cuarto set, así que todo se definió con el quinto donde Becerra logró 29, así que obligo a Quintero a lograr flechas perfectas.

"Sí en la última serie a Andrea la vi un poco coreana, porque tenía que cerrar con un 30 y lo logré, lo cerré con 30 y con la victoria", añadió la también medallista panamericana.

En septiembre de 2023, Quintero García logró el tercer sitio en la Final de Copa del Mundo de Tiro con Arco que se realizó en Sonora, aunque se sinceró y manifestó que el triunfo en Tlaxcala en lo personal tiene un mayor significado porque venía de una operación que la hizo entrenar más para llegar a su nivel.

"Me sabe mejor porque me esforcé el doble, empecé desde cero y no tenía muchas expectativas, pero que bueno que se dio", comentó la arquera.

El primer lugar en el certamen de World Archery fue para la colombiana Sara López quien en la final se impuso 147 a 146 a la estonia Meeri-Marita Paas.

La actividad para este domingo toma relevancia porque aparecen las medallistas olímpicas mexicanas Alejandra Valencia y Ángela Ruiz, así como el también olímpico Matías Grande, todos en la modalidad de arco compuesto.