México gana 3-2 a Brasil en encuentro de leyendas

CIUDAD DE

, abril 19 (EL UNIVERSAL).- Con el simple hecho de volver a verlos juntos en la cancha, la tarde en el

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se convirtió en un capítulo inolvidable, envuelto eny en el fervor de unaque jamás olvidó sus mejores años., dos naciones con una rica tradición futbolística, se dieron cita en un escenario que cuenta los días para recibir suLa fiesta terminó con triunfo para el Tricolor, que con el talento dese impusieron () a los Pentacampeones comandado Ronaldinho,Las emociones no tardaron en aparecer. Apenas transcurridos quince minutos,, legendario delantero delcon la potencia que lo caracterizaba. El gol brasileño fue apenas el inicio de una jornada vibrante, pues alLuis "El Matador" respondió con firmeza para emparejar el marcador.Con el empate, ambos equipos generaron oportunidades claras, pero fuequien devolvió la ventaja a los brasileños alcon una definición precisa. Sin embargo, la alegría duró poco: justose elevó en el área y con un certerovolvió a igualar todo, dejando el partido abierto para la segunda mitad.Lafue dominada por, que supo aprovechar el desgaste físico de los brasileños para volcarse al ataque y llenar de balones el área rival. La insistencia del Tricolor encontró recompensa en los botines de, quien firmó el tanto decisivo que selló elEn losdel encuentro,acarició la posibilidad de marcar el cuarto gol tras unaque levantó a lade sus asientos, pero la definición no llegó. A pesar de ello, el esfuerzo mostrado por los dirigidos porfue reconocido con una ovación cerrada, un aplauso que se convirtió en homenaje para las figuras que, más allá del resultado, regalaron entrega y revivieron la pasión de toda una generación.