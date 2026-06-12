México inicia con victoria

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México.- Los primeros tres puntos del Mundial 2026 se quedaron en casa. Julián Quiñones y Raúl Jiménez pusieron los goles, 80,000 almas se encargaron del ambiente y México se presentó por tercera vez como anfitrión al mundo del futbol con un triunfo con sabor a fiesta.

México dio por inaugurada la Copa del Mundo con una victoria el jueves por 2-0 ante una Sudáfrica que se vio abrumada por completo en su presentación, terminando el partido con más expulsiones que ocasiones de peligro.

Quiñones, máximo goleador de la liga saudí esta temporada, precisó de apenas nueve minutos para abrir el marcador. Jiménez amplió el marcador con un cabezazo a los 66 minutos para darle a México su primer triunfo en ocho participaciones en el partido inaugural de una Copa del Mundo.

Sudáfrica acabó con nueve hombres por las expulsiones con roja directa de Sphephelo Sithole y Themba Zwane durante el segundo tiempo. El defensor mexicano César Montes fue expulsado en el tiempo de descuento.

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México se apoderó del liderato del Grupo A, comparte con Corea el Sur, República Checa y Sudáfrica. También extendió a siete su racha de partidos sin perder en el Estadio Azteca en los mundiales.

Después de la primera llamada a puerta de México, Eric Lira le robó un balón al zaguero Sphephelo Sithole en los linderos del área sudafricana y habilitó a Quiñones —máximo goleador de la liga saudí con el Al Qadsiah FC, por encima de Cristiano Ronaldo— para firmar el primer tanto del Mundial 2026.

Jiménez duplicó la ventaja con un potente cabezazo a quemarropa tras el centro por la derecha de Roberto Alvarado para dar rienda suelta al frenesí entre los 80.824 aficionados en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Jiménez llegó a 46 goles con la camiseta del Tri, la tercera mayor cantidad en la historia de la selección. Pero tuvo que esperar a su tercer Mundial para gritar el primero. Con su 46 gol internacional, Jiménez igualó a Jared Borgetti en el segundo lugar de la tabla histórica de la selección, acercándose a seis tantos del líder Javier "Chicharito" Hernández.

En el cuarto Mundial de su historia y primero desde que fue anfitrión de la cita de 2010, Sudáfrica ofreció muy poco y se complicó con las expulsiones. Sithole rubricó una actuación para el olvido al salir expulsado a los 49 por derribar a Brian Gutiérrez al borde del área, frenando el avance del jugador mexicano. Zwane también vio la roja directa a los 84.

México también sufrió una expulsión: el central Montes se fue a los vestuarios en el segundo minuto del agregado por una falta imprudente. No fue suficiente para darle respiro o esperanza a un equipo sudafricano que finalizó con apenas tres disparos por 16 del rival.

El mediocampista Gilberto Mora, con tan sólo 17 años, ingresó de cambio a los 65 minutos, convirtiéndose en el mexicano de menor edad en pisar la cancha en un Mundial y el sexto más joven en la historia del torneo.

Con dos hombres de más, dos goles de diferencia y sin peligro real a lo largo de todo el encuentro, la afición mexicana inició su serenata a falta de 10 minutos para finalizar el encuentro, cuando desde la tribuna descendió el clásico canto del "Cielito Lindo".

Ambos equipos continúan su camino mundialista el próximo 18 de junio. México viaja a Guadalajara para enfrentar a Corea del Sur, mientras que Sudáfrica se medirá con República Checa en Atlanta.