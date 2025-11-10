"México, listo para recibir el Mundial"

La presidenta de México Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que, a 213 días de comenzar la Copa Mundial de Fútbol del 2026, el país está listo para convertirse en el primero tres veces sede de la fiesta deportiva.

"México está listo para recibir el Mundial", dijo la mandataria en una presentación ante los medios, en la que dio detalles de los preparativos para arrancar el evento con la inauguración el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca.

Con un balón en la mano, Sheinbaum señaló que los 13 partidos en territorio mexicano serán una oportunidad para no solamente ver el mejor fútbol, sino para compartir lo que es México, una nación de grandeza cultural, con un pueblo orgulloso de sus raíces.

La Jefa del Ejecutivo, que presume ser hincha de los Pumas UNAM de la liga local, habló de su emoción porque el Estadio Azteca sea el primero en ser escenario de tres aperturas de la Copa Mundial, después de hacerlo en 1970, cuando fue campeón el Brasil de Pelé, y 1986, año de la Argentina de Diego Armando Maradona.

Al referirse a la remodelación del Azteca, celebró los avances con inversión privada, y reveló una inversión de 9.000 millones de pesos, unos 450 millones de dólares, para modernizar el Aeropuerto Internacional Benito Juárez.

Esa Terminal y la 'Felipe Angeles' recibirán a los visitantes a los partidos en la capital, y también se están haciendo inversiones en aeropuertos y carreteras de Guadalajara y Ciudad de México, las otras dos sedes mexicanas del Mundial.

México será escenario de 13 partidos, 10 de ellos de fase de grupos, dos de dieciseisavos de finales, en el Azteca y en Monterrey, y uno de Octavos de finales, en el Azteca.

La presidenta dio por hecho que la seguridad estará garantizada, lo cual confirmó Jurgen Mainka, director ejecutivo de FIFA México, quien compartió la tranquilidad en el organismo rector del balompié por la celebración de la justa en México.

Ante los medios, la presidenta mexicana recordó que el país recibirá unos 5,5 millones de turistas, que tendrán numerosas opciones de recorrer la nación para lo cual en la capital, en Guadalajara y en Monterrey se están diseñando atractivas rutas con la idea de que los visitantes disfruten algo más que fútbol.

Ante el reclamo sobre los excesivos precios de los boletos para el Mundial, Sheinbaum recordó que los pone la FIFA, pero hay un trabajo para que la gente acceda a los 'Fan Fest', en los cuales podrán ver todos los partidos en un ambiente de fiesta y no ofertas culturales y de otro tipo.

"El Mundial también será un momento para reconocer la amistad y unión entre los tres pueblos y reconocer importancia de nuestro tratado comercial", aseguró en referencia a la unión entre Estados, Unidos, México y Canadá, más allá algún momento de diferencia.

Shinbaum confesó que su boleto para la inauguración, el 001, se lo regalará a alguna niña sin recursos que ame el fútbol, para que pueda soñar, y reiteró su deseo de que la fiesta también sea propicia para el desarrollo del fútbol de mujeres en México.

Mainka confirmó la candidatura de México junto a estados Unidos, Costa Rica y Jamaica para organizar el Mundial femenino del 2031, lo cual apoyó la presidenta, aunque en ese año ya no estará al frente del país.

"Hay que promover más el fútbol femenino; cuando yo crecí, no se prensaba que una mujer pudiera llegar al nivel profesional", recordó.

Al hablar de la selección mexicana, la mandataria le deseó suerte y que se entreguen en la cancha, no como integrantes de un equipo nacional, sino de un país grande.