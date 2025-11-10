logo pulso
Sheinbaum encabezará presentación del Mundial 2026 en Los Pinos

La mañanera será sustituida por una transmisión especial sobre las actividades del torneo organizado con EE.UU. y Canadá

Por El Universal

Noviembre 10, 2025 08:00 a.m.
A
Sheinbaum encabezará presentación del Mundial 2026 en Los Pinos

Como parte de la presentación de las actividades para el Mundial de la FIFA 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tendrá una transmisión especial en el Complejo Cultural Los Pinos.

La mañanera de Palacio Nacional será sustituida por esta presentación que comenzará a las 08:00 horas.

Después de posponerse por varias semanas por las lluvias e inundaciones en cinco estados y por el asesinato del alcalde Carlos Manzo, este lunes 10 se presentan las actividades de este evento deportivo que se organiza en conjunto con Estados Unidos y Canadá.

"Este lunes 10 de noviembre encabezamos la presentación de la Copa Mundial FIFA 2026 desde el Complejo Cultural Los Pinos.

"Sigue la transmisión en vivo a las 8:00 am", escribió la mandataria federal.

