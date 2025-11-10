Dolphins rompen racha de derrotas

MIAMI GARDENS.- Tua Tagovailoa lanzó para 173 yardas y dos touchdowns, De’Von Achane añadió un par de anotaciones por tierra y los Dolphins de Miami vencieron el domingo 30-13 a los Bills de Buffalo para poner fin a una racha de siete derrotas consecutivas contra sus rivales de la AFC Este.

Los Bills (6-3) no habían perdido ante Miami (3-7) desde la Semana 3 de la temporada 2022.

Achane terminó con 225 yardas totales y touchdowns en el último cuarto de 59 y 35 yardas. Tagovailoa completó 15 de 21 pases con dos intercepciones, lo que le da un total de 12 en la temporada, liderando la liga.

También fue la actuación más dominante de la temporada para la defensa de Miami, que logró tres balones recuperados y tres capturas.

Josh Allen lanzó para 306 yardas y dos touchdowns, con una intercepción y un balón suelto, pero fue reemplazado por Mitchell Trubisky.

Tagovailoa completó sus siguientes nueve pases y lideró dos series de touchdown para poner a Miami arriba 13-0, su mayor ventaja contra Buffalo desde 2016.

El gol de campo de 46 yardas de Riley Patterson le dio a los Dolphins una ventaja de 16-0, el mayor déficit de Buffalo en la primera mitad desde la derrota contra Baltimore en la mitad de la Semana 4 de la temporada pasada.