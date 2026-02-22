México mantiene partido amistoso contra Islandia en Querétaro

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 22 (EL UNIVERSAL).- A raíz del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, una ola de bloqueos, quema de autos y violencia se esparció en gran parte del país, ocasionando la suspensión de eventos deportivos.

Impacto en la comunidad

Uno de los duelos pospuestos por la inseguridad que se vive en la República, fue el de Querétaro frente FC Juárez que estaba pactado para este domingo en el Estadio Corregidora, casa de los Gallos. Ante esta situación, surgió la duda de si el partido de la Selección Mexicana frente Islandia se va a desarrollar con normalidad en aquella ciudad.

¿El partido de México vs Islandia se va suspender?

Hasta este punto, el duelo entre el cuadro mexicano y el islandés sigue en pie para disputarse sin ningún tipo de cambios. Siete de los 21 convocados ya se dieron cita en el hotel de concentración del Tricolor en Querétaro: Raúl Rangel, Diego Campillo, Roberto Alvarado, Armando González, Brian Gutiérrez, Efraín Álvarez y Richard Ledezma.

Los futbolistas de Chivas fueron los primeros en reportarse, ya que un día antes enfrentaron a Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla. El resto de los seleccionados estaría llegando vía aérea a la ciudad de Querétaro para ponerse a las órdenes de Javier Aguirre.

El miércoles 25 de febrero, la Selección Mexicana se mide ante Islandia en su tercer partido amistoso del 2026. En esta ocasión, el "Vasco" solamente cuenta con jugadores de la Liga MX, tal y como sucedió para los juegos frente Panamá y Bolivia en el mes de enero.

Aunque todo parece mantenerse como estaba planeado, no se descarta la posibilidad de ver algún cambio en el itinerario del equipo mexicano que se alista para enfrentar a los europeos.