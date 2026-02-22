¡GRAN ARMONÍA!
FORTALECEN LAZOS FRATERNALES
Galeria
Los papás más audaces fortalecieron afectos en una estupenda celebración.
La Asociación de Padres de Familia de los Colegios Motolinía y María Luisa Olanier organizaron el tradicional festejo.
Con sus compañeros directivos reunieron una serie de elementos y atractivos de buen gusto.
Así, cautivaron y sorprendie-ron a los cientos de asistentes.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Emocionados, los papás de alumnos de las cuatro secciones educativas de estos colegios, compartieron una noche de glamour, agradables sorpresas y gran felicidad.
Disfrutaron del estupendo ambiente que se prolongó hasta al nuevo día.
Eso sí, ¡gran alegría!
PÁG. 2C
no te pierdas estas noticias
CODE&PLAY
Redacción
ESTUDIANTES VIVEN LA PROGRAMACIÓN EN ACCIÓN RUMBO A LA NUEVA CARRERA DE INGENIERÍA DEL TEC DE MONTERREY CAMPUS SLP
San Luis Potosí impulsa certificación oficial para agentes inmobiliarios
Redacción
El diputado local expuso las modificaciones legales para combatir la piratería inmobiliaria y fortalecer la certificación.