¡GRAN ARMONÍA!

FORTALECEN LAZOS FRATERNALES

Por Maru Bustos PULSO

Febrero 22, 2026 03:00 a.m.
Los papás más audaces fortalecieron afectos en una estupenda celebración.

La Asociación de Padres de Familia de los Colegios Motolinía y María Luisa Olanier organizaron el tradicional festejo.

Con sus compañeros directivos reunieron una serie de elementos y atractivos de buen gusto.

Así, cautivaron y sorprendie-ron a los cientos de asistentes.

Emocionados, los papás de alumnos de las cuatro secciones educativas de estos colegios, compartieron una noche de glamour, agradables sorpresas y gran felicidad.

Disfrutaron del estupendo ambiente que se prolongó hasta al nuevo día.

Eso sí, ¡gran alegría!

PÁG. 2C

SLP

Redacción

ESTUDIANTES VIVEN LA PROGRAMACIÓN EN ACCIÓN RUMBO A LA NUEVA CARRERA DE INGENIERÍA DEL TEC DE MONTERREY CAMPUS SLP

