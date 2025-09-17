México se enfrentará a Paraguay en amistoso previo al Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICIO (AP) — México continuará con su preparación para el Mundial 2026 con un amistoso contra Paraguay en San Antonio, Texas, durante la fecha FIFA de noviembre, informó el miércoles la dirección de selecciones nacionales.

El equipo dirigido por Javier Aguirre viene de empatar ante Japón y Corea del Sur en septiembre y en octubre continuará su preparación con encuentros ante Colombia, en Arlington, Texas y ante Ecuador en la occidental ciudad de Guadalajara.

Para noviembre, el Tri confirmó recientemente un partido ante Uruguay en Torreón, al norte del país y faltaba finiquitar el trámite para chocar ante Paraguay, que bajo la conducción del técnico argentino Gustavo Alfaro acaba de clasificarse para el Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Será el primer partido de México en San Antonio desde septiembre de 2019, cuando enfrentó a Argentina.

Se trata del primer partido entre mexicanos y paraguayos desde el 31 de agosto de 2022. La Albirroja ganó 1-0.