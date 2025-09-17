logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ROCÍO PREPARA SU BODA CON JOHAN WERGE

Fotogalería

ROCÍO PREPARA SU BODA CON JOHAN WERGE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Promesa del boxeo mexicano es hallado muerto en Sonora

El pugilista de la división Gallo había llegado recientemente de la frontera de Nogales

Por El Universal

Septiembre 17, 2025 12:29 p.m.
A
Promesa del boxeo mexicano es hallado muerto en Sonora

La joven promesa del box, Jesús Iván Mercado Cabrera, conocido como "Rafaguita", fue localizado sin vida envuelto en una cobija en el municipio fronterizo de San Luis Río Colorado.
El cuerpo del boxeador profesional de 21 años, originario de Ciudad Obregón, fue encontrado por transeúntes la mañana del 15 de septiembre en la carretera al Golfo de Santa Clara, en San Luis Río Colorado.
El pugilista de la división Gallo había llegado recientemente de la frontera de Nogales a esa ciudad fronteriza para continuar con su carrera profesional sobre el ring.
Autoridades iniciaron las diligencias de ley para la entrega del cuerpo a sus familiares e investigar el homicidio.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Promesa del boxeo mexicano es hallado muerto en Sonora
Promesa del boxeo mexicano es hallado muerto en Sonora

Promesa del boxeo mexicano es hallado muerto en Sonora

SLP

El Universal

El pugilista de la división Gallo había llegado recientemente de la frontera de Nogales

Chivas prende las alarmas por Milito
Chivas prende las alarmas por Milito

Chivas prende las alarmas por Milito

SLP

El Universal

Un club argentino vive una crisis y quiere al técnico rojiblanco como relevo de urgencia.

Henry Martín sufre nueva lesión y preocupa al América
Henry Martín sufre nueva lesión y preocupa al América

Henry Martín sufre nueva lesión y preocupa al América

SLP

El Universal

El delantero azulcrema volvió a resentirse y estará fuera hasta que mejore la lesión.

Cesa Moenchengladbach a su director técnico
Cesa Moenchengladbach a su director técnico

Cesa Moenchengladbach a su director técnico

SLP

AP