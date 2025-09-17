Promesa del boxeo mexicano es hallado muerto en Sonora
El pugilista de la división Gallo había llegado recientemente de la frontera de Nogales
La joven promesa del box, Jesús Iván Mercado Cabrera, conocido como "Rafaguita", fue localizado sin vida envuelto en una cobija en el municipio fronterizo de San Luis Río Colorado.
El cuerpo del boxeador profesional de 21 años, originario de Ciudad Obregón, fue encontrado por transeúntes la mañana del 15 de septiembre en la carretera al Golfo de Santa Clara, en San Luis Río Colorado.
El pugilista de la división Gallo había llegado recientemente de la frontera de Nogales a esa ciudad fronteriza para continuar con su carrera profesional sobre el ring.
Autoridades iniciaron las diligencias de ley para la entrega del cuerpo a sus familiares e investigar el homicidio.
