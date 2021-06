México vs Costa Rica, ¿Cuándo y dónde ver la semifinal?

El mérito de ganar la Nations League de la Concacaf es mínimo, pero eso no significa que la Selección Mexicana no esté obligada a hacerlo.

El Tricolor se enfrenta la noche de este jueves a su similar de Costa Rica, en la semifinal del Final Four de este pequeño certamen de la zona, que sólo representa la jerarquía en manos del combinado de Gerardo Martino.

La realidad es que, si la Selección Nacional triunfa hoy y se corona el domingo, habrá sido un certamen más sin importancia que organiza la Confederación para exprimir a su mejor mercancía. En cambio, si "El Tata" y compañía no cumplen, el proyecto rumbo a Qatar 2022 será duramente cuestionado.