México vs Panamá. Los escándalos que se han vivido en la Copa Oro

Este domingo será decisivo: la Selección Mexicana disputará la final de la Copa Oro contra Panamá. El Estadio SoFi será testigo de este encuentro, donde el Tricolor podría recuperar el cetro de la Concacaf.

No es la primera vez que México juega un compromiso contra Panamá. En años anteriores, ambos países se hicieron frente en partidos que, incluso, terminaron en polémica.

Uno de estos encuentros fue en el 2009, cuando Javier Aguirre pateó a un jugador. La situación no terminó ahí pues, seis años después, el cuadro panameño sentenció que el triunfo de la Selección Mexicana fue un "robo".

Estos son los escándalos que se han vivido en los duelos entre el Tricolor y Panamá.

Durante la Copa Oro del 2009, Javier Aguirre ?quien en ese entonces era director técnico de la Selección Mexicana? le propinó una patada al jugador panameño, Ricardo Phillips.

Esto sucedió durante la Fase de Grupos. Años después, Aguirre confesó que estaba "desesperado" porque el cuadro nacional se encontraba en desventaja.

"Tuve que dar una patada que ellos [los jugadores del Tricolor] no se atrevieron a dar en el campo. Puse el ejemplo, mal, pero se los puse. Tenía los ojos inyectados de sangre, nos estaban comiendo el terreno", sentenció Aguirre en una plática con la Liga MX.

La historia terminó con la expulsión de Aguirre. Asimismo, sufrió una sanción impuesta por la Concacaf y de la Federación Mexicana de Fútbol.

El polémico partido de semifinales entre México y Panamá

Fue en el 2015 cuando ambos países se enfrentaron en las semifinales de la Copa Oro. En ese entonces, el árbitro Mark Geiger pitó penales en favor del Tricolor. México terminó victorioso, causando el descontento de Panamá.

La situación llegó al punto en el que Andrés Guardado sentenció que "no se merecían" la victoria porque no era penal.

El cuadro panameño no dudó en mostrar su descontento. A forma de protesta, los jugadores juntaron tres toallas. En ellas, escribieron "Concacaf ladrones. Corruptos, corruptos, corruptos" y se tomaron una fotografía que pasó a la memoria de las Copas Oro.