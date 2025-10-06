México y Chile chocan en Octavos del Mundial Sub-20

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El camino de México en el Mundial Sub-20 sigue, y ahora su próxima misión es en octavos de final frente a Chile, equipo que es anfitrión de este torneo con límite de edad, por lo que se espera sea un duelo complicado para el Tri.

La escuadra nacional firmó un invicto en la Fase de Grupos, donde empataron con Brasil y España, para después derrotar a Marruecos en la última fecha y así cerrar con cinco unidades su participación en esta ronda del torneo.

En su último duelo frente los Leones del Atlas, el equipo dirigido por Eduardo Arce llegó con la obligación de ganar para poder avanzar a los octavos, ya que un empate los hacía depender de otros resultados y una derrota los dejaba fuera.

A pesar de la complicada tarea, los jóvenes mexicanos encontraron la victoria gracias a un gran cobro de Gilberto Mora desde los 11 pasos, quien está pasando de ser una promesa a una realidad en este Mundial Sub-20.

Chile formó parte de un apretado grupo, donde Japón avanzó como primero con nueve puntos; mientras que La Roja empató a tres unidades con Egipto y Nueva Zelanda.

Los anfitriones perdieron dos de sus partidos y ganaron uno, aun así, terminaron segundos de su sector y cumplieron con su misión de instalarse en la siguiente ronda del campeonato que están disputando en casa.

México vs Chile: ¿Cuándo juegan en los Octavos de Final del Mundial Sub-20?

Los mexicanos y chilenos se miden este martes 7 de octubre en punto de las 17:00 horas del centro de México.

Día: martes 7 de octubre

Horario: 17:00 horas