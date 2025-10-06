Doble triunfo de la UASLP en básquetbol

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) vivió una jornada redonda en la Liga Universitaria de Básquetbol (LUBA), luego de que sus representativos varonil y femenil consiguieran importantes victorias en la Unidad Deportiva Universitaria, consolidando su buen paso en la temporada.

En la rama varonil, la quinteta potosina se impuso 70-64 a la Ibero León en un duelo cargado de intensidad. Desde el arranque, los locales marcaron el rumbo con un parcial de 19-16 en el primer periodo, ampliando la ventaja al medio tiempo 44-35. Sin embargo, la reacción de los visitantes llegó en el tercer cuarto, cuando empataron el encuentro a 54 puntos, encendiendo las emociones en la tribuna.

En el cierre, el equipo dirigido por Armando Mariscal mantuvo la calma y mostró temple para asegurar la victoria, conservando así su condición de invicto. El motor ofensivo fue Daniel Valdez, quien aportó 22 puntos, mientras que en la recta final sobresalieron Óscar Ramos y Diego Márquez, piezas clave en defensa y ataque. Por la Ibero León, Diego Rodríguez brilló con 23 unidades y Luis Cano sumó 15, aunque no fue suficiente para concretar la remontada.

Por su parte, el representativo femenil de la UASLP también respondió con carácter, al vencer 62-58 a la Universidad de Celaya en un encuentro correspondiente a la jornada 4. Las Águilas comenzaron con un primer cuarto sólido (14-6) y llegaron al descanso con ventaja de 31-22. No obstante, las guanajuatenses reaccionaron en el tercer periodo, acercándose peligrosamente gracias a su efectividad desde la línea de tiros libres, cerrando el parcial 49-42.

El desenlace estuvo cargado de emoción, pero la quinteta local supo manejar la presión y asegurar la victoria. Geraldine Guerrero fue la figura del encuentro con una destacada actuación de 26 puntos, acompañada por Mariana Monreal con 13 unidades. Por la Universidad de Celaya, Jimena Martínez fue la máxima anotadora del partido con 32 puntos.