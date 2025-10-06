Detienen al exjugador Omar Bravo

México.- El exfutbolista Omar Bravo fue detenido por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado. De acuerdo con la Fiscalía del Estado de Jalisco, la captura se dio durante un operativo en el centro del municipio de Zapopan.

Oriundo de tierras sinaloenses, Omar Bravo es el máximo goleador en la historia del “Rebaño Sagrado” de Chivas. Hace poco más de 10 años, cuando el calendario marcaba el 12 de agosto del 2015, el exfutbolista anotó el tanto que superó el registro de “Chava” Reyes: 123 goles que, una vez terminada su historia rojiblanca, se convirtieron en 160 anotaciones con la escuadra jalisciense.

En el otoño del 2018, Bravo anunció su retiro como futbolista profesional. Escribió 17 años de trayectoria, donde vivió tres etapas con el “Rebaño Sagrado” y vistió los jerseys de ocho equipos en tres países distintos.

La Selección Mexicana también atestiguó su paso: disputó 67 partidos y anotó 15 goles. Su nombre formó parte del “Tricolor” que viajó a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y la Copa del Mundo de Alemania 2006, donde selló dos goles en el encuentro que México derrotó (3-1) a Irán, correspondiente a la Fase de Grupos.

Asimismo, conquisto dos Copa Oro con el “Tricolor”: en 2003 y 2009.

Y es que, pese a que pasó por el Deportivo La Coruña, Tigres, Sporting Kansas, Cruz Azul, Atlas, North Carolina y Phoenix Rising, siempre se mantuvo rojiblanco.

Sin embargo, lejos de esos días de gloria, Bravo será puesto a disposición del Juzgado que le decretó el mandato judicial, de acuerdo con la Fiscalía del Estado de Jalisco.

COMUNICADO

Conforme al reporte de la Fiscalía del Estado de Jalisco, la captura de Omar Bravo se dio gracias a elementos adscritos a la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y Familia

“De las investigaciones se desprende que el señalado habría abusado de una adolescente en distintas ocasiones en los últimos meses, se presume que anteriormente habría cometido acciones similares”, se lee en el reporte de la Fiscalía. Las investigaciones contra el futbolista continuarán, priorizando la justicia para infancias y adolescencias: “Será puesto a disposición del Juzgado que le decretó el mandato judicial”, adelantó la Fiscalía.