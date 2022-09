México y Martino siguen sin despejar las dudas

Durante media hora, México desplegó su mejor fútbol en mucho tiempo. El equipo de Gerardo Martino se fue al descanso arriba 2-0 ante Colombia, pero terminó diluyéndose. Se dejaron remontar para sufrir una derrota 3-2 que no alejó la sensación de pesimismo que rodea al equipo dirigido por Gerardo Martino.

La segunda parte en el estadio Levi's en Santa Clara, California, reflejó los problemas que el Tri parece incapaz de resolver: sus centrodelanteros no aportan goles, la defensa genera dudas y parece achicarse ante momentos de adversidad.

Luego de una victoria 1-0 contra Perú el sábado, Martino dijo que el objetivo del encuentro frente a Colombia era que los aficionados mexicanos recuperarán la ilusión por su combinado.

El resultado fue todo lo contrario. Los colombianos empataron en un tramo de tres minutos del segundo tiempo y le dieron la vuelta con un golazo de Wilmar Barrios.

"Tuvimos un primer tiempo de lo mejor en cuatro años, incluso pudimos hacer un gol más", dijo Martino.

El entrenador argentino rescató lo que calificó de "rebeldía" en los últimos 15 minutos, cuando hizo ingresar a jugadores jóvenes de poco rodaje con la selección.

"Con eso me quedo yo", señaló Martino.

Más allá de los resultados, los dos encuentros de la fecha FIFA ante rivales que no se clasificaron al Mundial dejaron algunas conclusiones.

LA BIPOLARIDAD

Luego de acabar la eliminatoria mundialista, México ha tenido buenos momentos de fútbol, pero luego tiene bajones que le han costado resultados. Todavía no ha logrado redondear un partido redondo, aunque mostró destellos contra Ecuador, Paraguay, Perú y Colombia.

El capitán Andrés Guardado reconoció que se debe trabajar en corregir eso previo a Qatar. Martino también lo admitió.

"El funcionamiento ya lo volvimos a encontrar, el partido contra Ecuador me muestra eso, el de Paraguay me muestra eso, Perú lo mismo y el primer tiempo contra Colombia", resaltó Martino. "Pero luego el rival se mete al partido en una pelota parada porque no retrocedimos. Eso es lo que tenemos que corregir".

¿QUIÉNES GANARON?

Los dos encuentros servirían en gran medida para ayudar a Martino a definir la lista final de 26 jugadores que Martino dará a conocer a mediados de octubre.

Algunos jugadores que estaban en la burbuja parecen haber asegurado un puesto, entre esos Luis Chávez, Gerardo Arteaga y Diego Lainez. Los dos primeros no participaron en las eliminatorias y Lainez jugó poco.

"Diego tiene esa particularidad que es un gran revulsivo y no tiene miedo, encara, levanta a la gente", dijo Martino sobre Lainez, quien tiene pocos minutos con el Sporting Braga. "Tiene esas características que a nosotros nos acomoda porque te puede cambiar el rumbo de un partido".

¿QUIÉNES PERDIERON?

Además de los cinco jugadores que por lesión no pudieron participar en los amistosos, Martino dejó sin oportunidad a tres que estaban disponibles y no les dio un solo minuto en ninguno de los dos partidos: Johan Vázquez, Jesús Angulo y Fernando Beltrán.

De los tres sorprende más la nula participación del zaguero central Vázquez, del Cremonese de la Serie A. No es la primera vez que el "Tata" Martino lo hace viajar desde Europa y no le da minutos. Aunado al buen momento de Héctor Moreno, su presencia en el Mundial peligra.

¿QUÉ SIGUE?

Martino seguirá en la etapa final de observación a jugadores de la Liga MX y esperando la recuperación de los lesionados más graves que están en Europa: Jesús Corona (Sevilla) y Raúl Jiménez (Wolverhampton).

El "Tecatito" viajará a México para realizar su rehabilitación en el Centro de Alto Rendimiento de la selección para tratar de entrar a la lista final.

Aunque los dirigentes no han dado una fecha oficial para dar a conocer la nómina que va al Mundial, se espera que sea a mediados de octubre, y el 31 de ese mes, Martino y los jugadores de la Liga MX viajarán a Girona, España, para comenzar la preparación final.

En esa sede, México sostendrá partidos de preparación ante Iraq y Suecia el 9 y 16 de noviembre, respectivamente, para alistar su debut en Qatar el 22 de ese mes, ante Polonia. También enfrentará a Argentina y Arabia Saudí en el Grupo C.