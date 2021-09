"Mi equipo siempre será el ManU, siempre seré rojo", dice "Chicharito"

En el podcast del Manchester United, el 'Chicharito', dijo que su equipo siempre serán "los rojos", agradeciendo el paso por otras instituciones y olvidando al Guadalajara, que es de dónde surgió al profesionalismo.

Hernández llegó en el 2010-11 a Manchester y se convirtió rápidamente en un favorito de los fanáticos entre los fieles de Old Trafford por su carácter apasionado y destreza goleadora natural que lo vio marcar 59 veces con los colores del United, mientras ayudaba a los Rojos a ganar dos títulos de la Premier League.

"El Manchester United siempre será mi equipo. Estoy muy agradecido con Real Madrid, Sevilla, Bayer Leverkusen, West Ham, todos", dijo en el episodio.

"Los amo [a mis antiguos equipos], todavía los amo y estaré agradecido por siempre, pero honestamente, siento que una vez eres un Rojo, siempre un Rojo".

Sobre lo que vivió en Manchester destacó... "Puedo decir que fui el único mexicano con Sir Alex Ferguson, marqué el último gol con él, soy el único mexicano que ha ganado [la Premier League] hasta ahora. Espero que más jugadores mexicanos puedan estar con la camiseta del United, me encantará. Pero soy el único mexicano que ganó la Premier League y luego dos veces y fueron los títulos 19 y 20".

Se dijo agradecido por su paso por los Red Devil's, "me ayudaron a vivir otra oportunidad como jugar en el Real Madrid y luego irme a Alemania. Todo fue por esos cuatro años de mi carrera".

Expresó su gratitud a los fanáticos del United por ese momento y por su continuo apoyo, incluso desde que dejó Old Trafford.

"Lo agradezco [el apoyo] y les doy las gracias a todos los aficionados del Manchester United si me están escuchando porque siempre voy a ser un hincha del Manchester United, siempre será mi equipo. Mi corazón siempre estuvo rojo y siempre lo estará".