"Mi plan es volver al Real Madrid": Gareth Bale

CARDIFF.- Gareth Bale quiere completar su préstamo con Tottenham al final de esta temporada y regresar al Real Madrid.

El capitán galés volvió a Tottenham tras ser cedido a préstamo en septiembre, siete años de ser vendido al club español. Pero sus altibajos en rendimiento y condiciones físicas han marcado su segundo ciclo en el norte de Londres.

Bale, de 31 años, tiene un contrato con el Madrid que acabará al final de la temporada 2021-22. El delantero optó por una salida al inicio de esta temporada debido a que recibía pocos minutos de parte del técnico merengue Zinedine Zidane.

"Creo que la razón principal por la que vine a los Spurs este año fue para jugar futbol con regularidad, dijo Bale el martes en la concentración de Gales. "Rumbo a la Eurocopa, yo quería llegar a ese torneo en perfecto estado de forma".

Gales debutará en la Eurocopa el 12 de junio.

"El plan original era solo hacer una temporada en los Spurs y, después de la Eurocopa, todavía me queda un año en el Real Madrid", dijo Bale. "Mi plan es volver y eso es lo que tengo planificado".

El técnico de Tottenham José Mourinho manifestó a comienzos de este mes que el futuro de Bale tras esta temporada depende del club español.

Mourinho también dio la impresión de cuestionar la actitud de Bale tras la derrota ante Everton en la Copa FA en febrero. Pero el jugador levantó su rendimiento, con seis goles en seis partidos, antes de que la temporada se descarrilase con una derrota en el derbi contra Arsenal y la eliminación en la Liga Europa a manos del Dínamo de Zagreb.

Bale fue relegado a la banca en la derrota 3-0 en Croacia la semana pasada y también en la victoria 2-0 ante Aston Villa por la Liga Premier el domingo.

"En los últimos años, este es probablemente el mejor estado físico que he tenido", dijo Bale, cuya Gales debutará el miércoles contra Bélgica por las eliminatorias de la Copa del Mundo.

"Me siento fresco y listo. Siempre he pensado que cuando las cosas no van demasiado bien en un club, es bueno alejarse, especialmente en lo mental, alejarse del entorno del

club", añadió.